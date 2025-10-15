Arranca la temporada del kaki en Valencia, hogar del 90% de producción española

Arranca la temporada de recogida de una fruta que casi solo se puede encontrar en la provincia de Valencia: el kaki. En 2024, la Comunitat Valenciana cultivó 13.970 hectáreas de kaki y obtuvo una producción bruta de 440.974 toneladas.

La mayor parte de la producción, el 98,5% en superficie y el 99,4% en producción, se concentra en la provincia de Valencia, especialmente en las comarcas de La Ribera Alta y La Ribera Baixa.

Aunque la producción bruta fue un 8,4% superior a la del año anterior, las pérdidas por factores como el aclareo, el cotonet y la dana redujeron la producción comercializable estimada a 206.239 toneladas.

Además, el 90% de la producción nacional de kaki se concentra en la Comunitat Valenciana. Y de esa cifra, una parte muy importante está amparada bajo esta Denominación de Origen, que garantiza no solo el origen, sino también las condiciones de cultivo, recolección y conservación que hacen del kaki valenciano un producto único en el mundo.

El conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha acudido al acto de presentación de la campaña de promoción nacional 2025 del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer, en el que también han participado su presidente, Cirilo Arnandis, y la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, María Ángels Ramón-Llín; así como alcaldes de municipios productores como el de Turís, Paco Ricau.

“El kaki es la fruta más saludable del mundo y en la zona de La Ribera tenemos el orgullo de cultivar el 90% de toda la producción que se pone en el mercado. No es solo una fruta: es un símbolo de cómo el campo valenciano ha sabido adaptarse, reinventarse y crear valor añadido, apostando por la calidad, la seguridad alimentaria y la diferenciación” ha señalado Barrachina.

Denominación de Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer

La DOP Kaki Ribera del Xúquer es un ejemplo claro del éxito del modelo de denominaciones de origen protegidas. Estas figuras no solo ayudan a posicionar nuestros productos en los mercados más exigentes, sino que son un escudo frente a la competencia desleal, a la banalización de la calidad y a la pérdida de identidad.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha explicado que “en un contexto global donde las importaciones muchas veces no cumplen con los mismos estándares que exigimos a nuestros agricultores, las denominaciones de origen son más necesarias que nunca”.

“Desde la Conselleria seguiremos defendiendo este modelo, apoyando su promoción, su control y su reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras y por eso este año estamos destinando 2.384.153 € a la calidad diferenciada”.

“Tras campañas muy complejas, todo apunta a una vuelta a la normalidad. Prevemos aumentar las toneladas recogidas de los últimos años bajo la marca Persimon®, la marca de la Denominación de Origen que se renovó la pasada campaña tanto visualmente como a nivel comercial y que el consumidor reconoce como sinónimo de calidad y sabor”, ha señalado Cirilo Arnandis, presidente de la DOP Kaki Ribera del Xúquer. “Nuestro compromiso es claro: ofrecer un suministro estable y reforzar el valor de la DOP en el punto de venta.”

Durante 2025, la DOP está realizando su mayor esfuerzo promocional hasta la fecha, con una inversión superior a 2,6 millones de euros que incluye tres programas europeos y acciones de marca en España, así como iniciativas en Francia, Canadá y Brasil. “La campaña de 2025 va a ser la de consolidación de la nueva imagen de Persimon® en el punto de venta. Hemos puesto en marcha un plan integral con nuestros clientes y mayoristas para reforzar el reconocimiento de la marca y seguir generando valor añadido, tanto en el mercado nacional como en exportación”, ha afirmado Cirilo Arnandis.