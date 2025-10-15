La "calle de las Setas", la más viral de Alicante, cambiará de cara

La calle San Francisco de Alicante, popularmente conocida como la "calle de las Setas", se reformará, cambiando así su fisonomía. Peatonal y decorada por figuras de setas muy vistosas y llamativas se trata de una calle en la que los turistas sí o sí se hacen una fotografía y la cuelgan después en Redes Sociales; de ahí que sea tan viral. Ubicada en paralelo a la Explanada, el paseo principal de Alicante, tiene el suelo de colores y áreas de juegos infantiles. Está en pleno centro histórico de la ciudad y sus famosas setas -diez con tallo y otras dos con forma de casita- dieron otro aire a la calle, revitalizándola.

Ahora el Gobierno Local ha sacado a licitación el contrato para reformar la calle San Francisco; el presupuesto es de 112.000 euros. El plazo de ejecución de las obras es de tres meses. La actuación contempla la limpieza, reparación y pintado del pavimento, la restauración de los elementos ubicados en el vial, como las setas y las casitas, así como la reposición de los juegos infantiles

Dentro del proyecto se incluye también la restauración y reparación de los elementos ubicados en el vial, como las setas y las casitas.

La mejora y adecuación de la conocida como “calle de las Setas” la acordó el equipo de gobierno, del PP, con el grupo municipal Vox y se incluyó en la tercera modificación de créditos municipal el pasado mes de julio para disponer de los recursos necesarios para poder acometer las obras.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, ya explicó que “con el paso del tiempo y el elevado tránsito de personas tanto la pintura del suelo como las setas se van deteriorando por lo que es necesaria esta actuación para recuperar la mejor cara de este emblemático vial y que alicantinos y turistas la disfruten en perfectas condiciones”. Además, el arreglo de la calle San Francisco era una demanda de vecinos y comerciantes después de que la pintura, repasada por última vez en 2020, presentara de nuevo desperfectos.

Los trabajos consistirán principalmente en la limpieza y reparación del pavimento por tramos, el pintado de las aceras y centro, así como el desmontaje, restauración y reparación de los elementos de la calle (diez setas y dos casitas) y reposición de los juegos infantiles (dos toboganes).

El primero de los tramos es el más cercano a la plaza Calvo Sotelo con una longitud aproximada de 40 metros y de ahí se continuará en dirección al Portal de Elche.