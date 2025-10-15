Los concursos presentados en los juzgados mercantiles de la Comunitat aumentan un 13,5 % en el segundo trimestre

El número total de concursos presentados en el segundo trimestre de 2025 en los Juzgados de lo Mercantil de la Comunitat Valenciana fue de 2.276, una cifra que supone un incremento del 13,5 % respecto al mismo trimestre de 2024 y mantiene la tendencia al alza iniciada en el cuarto trimestre de 2021.

Los concursos de personas naturales no empresarios fueron los únicos que aumentaron, en concreto un 16,9% (con un total de 2.029) respecto al año anterior, según datos el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que se han dado a conocer este miércoles.

Los de personas naturales empresarios mantuvieron los mismos registros mientras que los de personas jurídicas se redujeron un 11,3% respecto al segundo trimestre de 2024.

Los 2.276 concursos sitúan a la Comunitat Valenciana en el tercer lugar del país, solo por detrás de Cataluña, que registró 4.322, y Andalucía, con 3.094.

Durante el segundo trimestre de 2025, se presentaron en la Comunitat 189 concursos de personas jurídicas, un 11,3% menos que en el mismo trimestre de 2024. Por territorios, el valenciano ocupa la tercera posición, por detrás de Cataluña fue la comunidad donde se registraron más concursos de este tipo, con 390, y Andalucía, con 200.

Los concursos presentados por personas naturales empresarios, en total 58, no experimentaron variación respecto al mismo trimestre de 2024. La Comunitat Valenciana fue así el segundo territorio con más concursos de esta naturaleza, solo por detrás de Cataluña, que registró 384.

Datos por provincias

Por provincias, el número total de concursos presentados fue de 1.105 en la provincia de Valencia, un 8,9% más que el mismo trimestre del año anterior; en la de Alicante se presentaron 897, un 10,6% más; mientras que en Castellón fueron 274, un 52,2% más.

El número de concursos declarados en el segundo trimestre de 2025 en los Juzgados de lo Mercantil de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón fue de 1.802, con un incremento del 19,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 2 concursos, un 66,7% menos que hace un año, mientras que 50 iniciaron la fase de liquidación, un 2 % menos que en el mismo trimestre de 2024.

Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentaron 14 expedientes, un aumento del 100%: 8 en la de Valencia, 5 en la provincia de Alicante y 1 en Castellón.

Disminuyen un 19,9% los lanzamientos

El número total de lanzamientos practicados en la Comunitat Valenciana en el segundo trimestre de 2025 fue de 806, un 19,9% menos que en el mismo trimestre de 2024.

El 74,5% de ellos, 601, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 172 –el 31,3%- derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 33 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 32% respecto al segundo trimestre de 2024. Para los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la reducción fue del 14,8% y para los 444 derivados de otras causas, del 31,3%.

Por provincias, en la de Valencia se practicaron 378 lanzamientos, un 23,9% menos que en el mismo trimestre de 2024. En la de Alicante fueron 334, un 19,9 % menos y en Castellón se practicaron 94 lanzamientos, lo que significa una reducción interanual del 3,1%.

Los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes del territorio valenciano en el segundo trimestre de 2025 fue de 1.974, un 12,1% menos que en mismo trimestre de 2024. De ellos, 1.106 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una reducción interanual del 5,1 %.

Demandas de despido

En el periodo analizado se presentaron 5.442 demandas por despido en la Comunitat Valenciana, un 0,7% más que en el mismo trimestre de 2024.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social valencianos, en total 3.214, fue un 13,1% inferior a las del segundo trimestre de 2024.

Asimismo, bajan los procedimientos monitorios para reclamar deudas, con un total de 26.897, y los juicios verbales por ocupación ilegal de viviendas, con 51.