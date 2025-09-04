Aemet activa alerta naranja por hasta 40l/m2 de lluvia este viernes en el litoral de Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes un aviso naranja por lluvias en el litoral de la provincia de Castellón, donde las precipitaciones pueden acumular 40 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso estará activo desde las seis de la mañana de este viernes, 5 de septiembre, hasta las cuatro de la tarde, y la probabilidad de que se produzca este fenómeno oscila entre el 40 y el 70 por ciento.

Previamente, entre las 4 y las 6 de la mañana de este viernes el litoral de Castellón estará en aviso amarillo por chubascos y tormentas que pueden acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora, y puntualmente alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en una hora.