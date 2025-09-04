La Generalitat presenta su plan de emergencias frente a inundaciones y lo hará personalmente ante los municipios de la dana

El mismo día que el Gobierno se reunía con los ayuntamientos para autorizar la reparación del alcantarillado con el dinero transferido y anunciaba una partida especial, la Generalitat valenciana ha presentado la Campaña de Inundaciones, a la que han asistido representantes de todos los organismos implicados en la operatividad del plan especial frente a este tipo de emergencia.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha hecho "una puesta en común de todas las medidas adoptadas por los dispositivos y las administraciones para estar preparado ante las lluvias intensas que se puedan presentar a lo largo de este año" y ha anunciado que va a convocar "una reunión específica de la zona de la dana".

Valderrama ha recordado que "las situaciones personales muy preocupantes y los daños en infraestructuras" y ha pedido seguir pendientes y trabajando en la zona "y estar alerta porque no sabemos cuándo una lluvia, aunque no sea intensa, puede afectar a todos estos municipios".

Emergencias ha remitido una circular a todos los ayuntamientos sobre las medidas que deben de adoptar ante un posible episodio de lluvias intensas e inundaciones especificando "qué tienen que hacer ante un aviso amarillo, naranja o rojo o una situación de emergencia", dijo el conseller.

Asimismo, ha anunciado que la Generalitat va a poner en marcha "una campaña de sensibilización y de formación en los centros educativos no universitarios en materia de prevención en emergencias" ya que "es importante que estén formados sobre cómo actuar ante una emergencia y las medidas de autoprotección a tomar".

En ese sentido, ha recomendado a todos los ciudadanos "descargar la App GVA112 Avisos, para estar informados puntualmente sobre los avisos y consultar la web del 1·1·2 (https://www.112cv.gva.es/va/inicio)".