Medusas y caballitos de mar en plena plaza de la Reina de Valencia

Medusas, caballitos de mar y criaturas poco conocidas de las profundidades del océano captadas por el fotógrafo submarino Enrique Talledo pueden contemplarse desde este jueves en la plaza de la Reina de València, gracias al Festival Internacional de Fotografía y Debate ValenciaPhoto.

La exposición fotográfica 'Criaturas del Océano', patrocinada por el Oceanogràfic de València, reúne una selección de imágenes submarinas que revelan la biodiversidad marina y sus formas singulares, con el objetivo de acercar el conocimiento marino a la ciudadanía a través del arte.

Se trata de la segunda acción de Talledo en València, tras su exposición 'Cambio Global: Océanos, 21 evidencias científicas', que se presentó en mayo en el marco del OceanFEST en los exteriores de la Ciutat de les Arts i les Ciències y supuso la primera acción artística del festival de divulgación marina del Oceanogràfic fuera del acuario.

Talledo ha utilizado la fotografía submarina como herramienta para sensibilizar sobre la fragilidad y el desconocimiento de los ecosistemas marinos y sus imágenes, que captan desde medusas hasta extraños peces de aguas profundas, ofrecen al público una experiencia estética y científica que invita a reflexionar sobre la biodiversidad y la conservación.