Detenido un hombre por un atropello mortal en Castellón de la Plana

La Policía Nacional ha detenido al autor de un atropello mortal que se produjo en una calle de Castellón después de una disputa entre la víctima y el conductor.

Según han informado a EFE fuentes de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron el pasado 5 de octubre a las 06.30 horas en la calle Marqués de la Ensenada de la capital de La Plana.

En el transcurso de una discusión uno de los participantes en la misma resultó herido de gravedad al ser atropellado por un vehículo a motor. El hombre fue trasladado a un centro hospitalario donde falleció posteriormente a causa de las heridas.

El presunto autor del atropello pudo ser localizado y detenido posteriormente por los agentes y ha pasado a disposición judicial. La investigación sigue abierta, según han precisado las mismas fuentes.