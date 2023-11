Dalí, un enamorado del Misteri d’Elx y de la obra de Mariano Benlliure

La mariposa que Salvador Dalí donó al Museo de Mariano Benlliure (Valencia 1862; Madrid 1947) es el símbolo de la exposición “Dalí. Metamorfosis” que ha inaugurado hoy, y por todo lo alto, el Museo Bellas de Artes de Alicante, Mubag. Una pieza de bronce que, al exponerse, cierra el círculo de su relación con Alicante; ciudad que visitó en agosto de 1973. Entonces se alojó en el hotel Gran Sol, un icono de la ciudad por ser un rascacielos, asistió a una representación del Misteri d’Elx, del que salió absolutamente enamorado, según él mismo confesó en su día, y visitó el Museo Benlliure de Crevillente.

Se trata de la primera vez que se organiza una exposición monográfica sobre Salvador Dalí, el maestro del surrealismo, en Alicante y es el Museo de Bellas Artes, Mubag, el que de nuevo rompe esquemas y derriba muros, en una apuesta tan arriesgada como atractiva. En total, se exhiben 230 obras de Dalí y de otros artistas y, como no podía ser de otra forma, el museo ha dedicado la segunda planta del edificio, un total de 582 metros cuadrados, a mostrar la particular metamorfosis de Dalí. La exposición se puede visitar hasta el 5 de mayo.

En la inauguración de la exposición, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha explicado que “esta exposición permite acercar el arte con mayúsculas al gran público y al conjunto de la provincia; se trata de acercar a Salvador Dalí, un artista multidisciplinar español y universal, a todos los ciudadanos. El público es el que, sin duda, entiende el esfuerzo descomunal de traer al Mubag exposiciones de este nivel”. El Mubag es un museo que depende de la Diputación de Alicante.

Pérez ha añadido que, una vez que sabemos que Dalí visitó Alicante, hay que preguntarse qué pensaría si viera que el Museo de Bellas Artes, ubicado en un palacio, acoge una exposición monográfica sobre su particular metamorfosis como artista. Por su parte, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha ensalzado la figura de Dalí y ha recalcado que "la exposición es una oportunidad de disfrutar durante seis meses de Dalí; no dejará indiferente a nadie”.

Cien años del manifiesto surrealista

Tal y como ha explicado el comisario de la exposición, Óscar Carrascosa, la exposición se ha organizado coincidiendo con la celebración del Centenario del Primer Manifiesto Surrealista de 1924, cuyos actos conmemorativos se llevarán a cabo el próximo año.

En el acto, el director del Mubag, Jorge Soler, ha indicado que el montaje ha precisado de meses de intensos preparativos, y “ha sido un reto que hemos llevado a cabo con muchísima ilusión para mostrar una selección que incluye obras que han sido expuestas en contadas ocasiones”.

Como ha recordado Soler "Dalí. Metamorfosis" ha sido posible gracias a la implicación de un gran equipo profesional y a la cesión temporal de obras por parte de centros como la Fundación María José Jove- el Museo de Montserrat -la Abadía de Montserrat cumplirá mil años en 2024- o la Fundación Amyc-Fran Daurel, entre otros. Además, ha sido fundamental la colaboración del Museum of the City of New York, la British Library o la Fundación Archivo Manuel de Falla.

Asimismo, y como nexo de unión con la provincia, la muestra incluye una serie de fotografías de 1973 en las que se puede apreciar al artista con la periodista afincada en Alicante, Pirula Arderius, quien le entrevistó en alguna ocasión para el Diario Información.