Ya no es dana pero siguen habiendo lluvias esta semana en la Comunitat

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este miércoles nuboso, con probabilidad de chubascos localmente fuertes y con tormenta, por la mañana en los litorales de Castellón, Valencia y norte de Alicante y por la tarde en el interior.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas se mantendrán sin cambios y el viento será flojo de dirección variable por la mañana, predominando por la tarde la componente este.

Este jueves el cielo seguirá nuboso, sin descartar chubascos por la mañana en zonas litorales y por la tarde en zonas interiores, y las temperaturas sin cambios.

El viento será mañana flojo de dirección variable, predominando por la tarde la componente este, con intervalos de moderado en el litoral central.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castellón 18,2 y 24,4 grados

Valencia 18,1 y 25 grados

Alicante 18,2 y 26,3 grados

Pronostico marítimo

Aguas costeras de Castellón: viento de componente norte 2 a 4 rolando a este al final del día. Marejadilla. Aguaceros y tormentas principalmente de madrugada.

Aguas costeras de Valencia: viento de componente norte 2 a 4 rolando a este al final. Marejadilla. Algún aguacero o tormenta.

Aguas costeras de Alicante: viento de componente norte 3 a 4 temporalmente variable 2 en el sur. Rizada a marejada. Algún aguacero o tormenta en el norte.