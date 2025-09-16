Pablo Alborán, otra estrella que pisará el Roig Arena de Valencia

Pablo Alborán recalará el próximo 30 de mayo en el Roig Arena, el recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig, en un concierto incluido dentro de su gira mundial, anunciada hoy y en la que el artista malagueño dará a conocer su séptimo álbum de estudio, "KM0".

En su "Global Tour KM0", el cantante pasará por las principales plazas de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica durante 2026 y 2027. Para este año, ya ha anunciado, además de en España, conciertos en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Portugal. Para 2027, tiene previsto actuar en Puerto Rico, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Rumanía.

Las entradas para el concierto de Pablo Alborán en Roig Arena saldrán a la venta el 24 de septiembre, a las 17 horas en la web www.roigarena.com.

Sobre Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto