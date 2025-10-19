Fallece el empresario José Vicente González, expresidente de la CEV y de Feria Valencia

El empresario metalúrgico José Vicente González, que presidió la Federación Metalúrgica Valenciana (Femeval), la patronal CEV y Feria Valencia, falleció este sábado a los 83 años, según han confirmado fuentes próximas al empresario.

González, perito industrial, accedió a la presidencia de Femeval en 2003, donde permaneció hasta su elección en 2005 como presidente de la entonces provincial CEV. En 2011 llegó a la presidencia de la patronal autonómica Cierval (ahora Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, CEV).

En el año 2013 entró en la presidencia de Feria Valencia, cargo que desempeñó hasta 2017.

Esta entidad ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de González, quien fue el último presidente de carácter empresarial de Feria Valencia, que pasó a convertirse en empresa pública de la Generalitat en 2023.

Condolencias

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) lamenta el fallecimiento de su expresidente José Vicente González, al que se refiere como un líder comprometido con la industria, el diálogo social y la modernización empresarial, y destaca la "entrega, generosidad y visión de futuro" que caracterizaron su presidencia.

En un comunicado emitido tras conocerse la muerte a los 83 años de González, quien presidió la CEV entre 2011 y 2017, la organización ha querido expresar su agradecimiento por el trabajo que hizo a su frente, y transmitir el pésame a su familia, amigos y a todas las personas que compartieron con él su trayectoria personal y empresarial.

"Firme defensor del papel de la empresa como motor de progreso, González reivindicó siempre la importancia de la industria como base del desarrollo económico", señala la CEV, para la que su expresidente, desde sus responsabilidades al frente de la CEV, Cierval, Femeval o Feria Valencia, "trabajó incansablemente para fortalecer el peso industrial de la Comunitat Valenciana, la competitividad de las pymes y la innovación tecnológica".

Durante su mandato, José Vicente González impulsó una importante modernización de la CEV, dotándola de una estructura más participativa, y, bajo su liderazgo, la Confederación adoptó el sistema de trabajo por Comisiones de Trabajo, un modelo más abierto y colaborativo que permitió integrar la visión de asociaciones sectoriales y territoriales en el diseño de las políticas empresariales, cita el comunicado.

La CEV considera como otro de los "grandes logros" de González el haber contribuido decisivamente a que la participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales quedara reconocida por ley, mediante la aprobación de la Ley 7/2015 de la Generalitat, que dio respaldo jurídico y estabilidad al diálogo social en la Comunitat Valenciana.

"Su capacidad para generar consensos, su visión estratégica y su profundo sentido de la responsabilidad le ganaron el respeto y la admiración de todo el tejido empresarial y de los distintos agentes económicos y sociales", indica la organización empresarial.

Por su parte, desde Femeval señalaron que "con su partida, el metal valenciano pierde a una de sus voces más comprometidas y a un líder que supo combinar la firmeza con la cercanía, la visión con la humildad y la defensa del empresariado con un profundo sentido del bien común".

El actual presidente de Femeval, Vicente Lafuente, quien recogió su testigo en 2005, destaca que fue “un gran presidente y, sobre todo, una mejor persona. Buen conversador y afectuoso, supo anteponer los intereses del colectivo empresarial a los suyos personales, demostrando una calidad humana y unos principios ejemplares. Ha sido y será siempre un referente para todos los que ejercemos responsabilidades y su legado perdura también en el cariño y el respeto de quienes tuvimos la fortuna de aprender a su lado”.

Como ha recordado el Comité Ejecutivo y el equipo de Femeval, “José Vicente fue, ante todo, un hombre de palabra, con un saber hacer que marcó una época. Siempre defendió al sector metal con pasión, convicción y orgullo, acompañándonos hasta el final, como en la última edición de los XXIII Premios Femeval, el pasado 7 de octubre”.