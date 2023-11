Fátima, la mujer degollada, denunció en 2016 a su agresor y pidió medidas de protección

Pedir ayuda y no recibirla. Fátima no ocultó el miedo que sentía hacia su pareja. Al contrario, había estado dentro del sistema de protección Viogen. La mujer de 34 años que fue asesinada este miércoles en Sagunto (Valencia) por su expareja, un hombre de 39 años que se entregó tras matarla y que permanece detenido. Fátima había pedido ayuda y había estado en el sistema Viogen, pero a pesar de eso no se apreció que su situación fuese de riesgo. Además, Fátima ya había denunciado a su asesino en 2016, quien tenía ya una sentencia por malos tratos.

Así mismo, una hija de ambos permanece en coma. La joven de 13 años cayó por el balcón, una circunstancia que la policía está investigando.

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Susana Camarero, ha explicado que la fallecida había estado en Viogen, y a pesar de eso, contaba con un riesgo no apreciable, y eso no le ayudó. Creo que tenemos que todos hacer una reflexión de por qué estas mujeres que denuncian terminan siendo asesinadas.

"Sin duda es un fracaso del sistema cuando esto ocurre, pero no quiero dejar de dar un mensaje de esperanza a aquellas víctimas que estén hoy escuchándonos en sus hogares. Hay salida a la violencia de género, hay asociaciones, instituciones, un gobierno detrás ayudándoles con instrumentos, con herramientas para salir del infierno de la violencia", ha agregado.

La mujer asesinada tiene otra hija de cuatro años, que no estaba en el domicilio cuando se cometió el crimen y que actualmente se encuentra acogida por unos familiares.

Tras expresar la "condena unánime de todo el Consell ante este nuevo caso de violencia inasumible", Camarero ha indicado que se está a la espera de que la Delegación del Gobierno confirme que se trata de un caso de violencia machista.

Camarero ha dicho estar preocupados por el estado de salud de la niña, que estaba presente, parece ser, en los hechos, y que se encuentra en coma y luchando por su vida en un hospital de Valencia, y también pendientes de la otra hija, de 4 años que está ahora mismo tutelada por unos familiares.

Una de las vecinas de la mujer asesinada ha explicado este jueves a EFE que escuchó ruidos fuertes y que pensó en una mudanza, pero que inmediatamente después escuchó gritos y vio caer algo por la ventana. "No supe que era una chica hasta que vi llegar a la Policía y los sanitarios".