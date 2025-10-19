Jornada trágica: Mueren dos bañistas en playas de Guardamar del Segura (Alicante) y Oropesa (Castellón)

Dos bañistas han muerto este domingo en playas de Guardamar del Segura (Alicante) y Oropesa del Mar (Castellón), según han informado fuentes sanitarias.

Uno de los fallecimientos, de un hombre del que no se ha facilitado la edad, ha ocurrido en la playa Les Roquetes de Guardamar del Segura, en Alicante, adonde se ha desplazado una unidad sanitaria tras recibir el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) a las 14:02 horas el aviso de que habían sacado del agua a un hombre y estaba inconsciente.

Los servicios médicos le han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, sin que haya habido respuesta, y han confirmado el fallecimiento.

Tres horas más tarde, a las 17:14 horas, en la cala Oropesa la Vella de Oropesa del Mar, en Castellón, se ha alertado al CICU de que habían sacado del agua a un hombre y estaba inconsciente.

Los servicios médicos de una unidad de SAMU han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital, pero no ha habido respuesta y han confirmado la muerte de un hombre de 50 años.