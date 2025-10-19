Arturo Roig, con un arroz con conejo, caracol, caza y seta, Premio Arrocero del Futuro

El chef Arturo Roig, del restaurante A Roig Viu de Albaida (Valencia), ha ganado el Premio a Arrocero del Futuro con un arroz con conejo, caracol, caza, verduras y seta en temporada en el festival Tastarròs 2025 celebrado este fin de semana en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Los dos accésit del concurso han sido para Álvaro Portolés (Tu arrocero) y Amparo Nácher (Xaruga), según informa la organización del festival, organizado por la DO Arroz de Valencia en colaboración con la Generalitat y el Ayuntamiento.

El gerente de la DO, Santos Ruiz, ha destacado el nivel este año tanto en materia gastronómica con en el resto del programa del festival, en el que decenas de restaurantes y chefs han ofrecido al público miles de degustaciones de arroces tradicionales e innovadores a precios populares.

El Tastarròs 2025 rinde homenaje al arroz como símbolo de la identidad cultural valenciana, combinando tradición e innovación, y más de cuarenta restaurantes han pasado en los dos días por la Plaza del Ayuntamiento, entre ellos El Poblet, Llisa Negra, Restaurante Rioja, La Sequieta, Restaurante Félix Chaqués, La Cantina de Ruzafa o Front.

En el festival han participado jóvenes talentos como Sinisa Melarosa (Félix Chaqués Restaurant), Borja Mateu (Casa Borja), Albert Iniesta (Finca El Marchante) y Aitor Martínez (Can Ros).

Ha ofrecido talleres para todos los públicos como ‘Elabora tu propio arroz’, exposiciones como ‘Peixca a l’Albufera’ o la muestra de las barcas tradicionales de los pescadores del Port de Catarroja, concursos como el del Llaurador Més Ràpid de l’Albufera, pasacalles con gigantes y cabezudos, y conciertos de artistas como Christian Penalba, Diego Barberá y Xavi de Bétera.

Y ha contado también con la Dansa de Porrots de Silla, y el dúo de cómicos valencianos Jajajers con un show musical.