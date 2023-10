Josep Vicent: "La nominación a los Grammy Latinos es un éxito de todos los alicantinos"

La Orquesta ADDA Simfònica, del Auditorio de la Diputación de Alicante, y su director Josep Vicent (Altea; Alicante, 1970), están nominados al Grammy Latino por el disco «Ritmo. Chick Corea Symphony Tribute». Un álbum grabado en el propio auditorio en 2021, y que ha hecho que Alicante y su orquesta den la vuelta al mundo a través de los medios de comunicación. Este año, además, la gala de los Grammy Latino se celebra en Sevilla, el 16 de noviembre.

¿Qué valor tiene la música en la sociedad y en las nuevas generaciones?

Es un camino colectivo ese camino; el camino de hacer que la cultura ejerza una influencia positiva en la sociedad necesita de varios ingredientes, y uno es el entendimiento de la clase político-cultural de que la construcción de un proyecto tiene un efecto social muy importante. Si en cultura nos dedicamos a comprar y vender, nunca construimos nada, pero si nos dedicamos a crear entornos para que la gente pueda dedicarse al proceso creativo y pueda ser músico, pueda ser bailarín, pueda ser pintor, todo eso hace que los éxitos sean de todos.

Parece que los alicantinos están orgullosos por la nominación del ADDA Simfònica...

Sí, esta nominación al Grammy Latino la siente como propia mucha, como un éxito colectivo, de todos los alicantinos. Si no hubiéramos hecho todo el proceso para construir una orquesta propia, optar a este tipo de premios nos sería ajeno. Este tipo de satisfacción colectiva no sería ajena. Por un lado, los profesionales tenemos que hacer un trabajo bien hecho para que, de verdad, impregne a las nuevas generaciones, y por otro, el sector político cultural debe entender el compromiso a la largo plazo de un proceso creativo y por último el público debe tener empatía y ganas de descubrir, que eso en esta tierra no falta.

El disco evidencia que no hay límites entre el jazz y la música clásica. ¿Están las barreras mentales en el público?

Sí, en general, cuando alguien teme algo, es porque se siente incapaz; nos pasa con las diferencias religiosas, culturales, de idiomas, con las diferencias de estilos creativos, en este, caso musicales. La gente del jazz tiene prejuicios de la gente del clásico, la gente del clásico tiene prejuicios de la gente del jazz. Cada vez que me he atrevido a eliminar las barreras y a hablar el mismo lenguaje que es un lenguaje que va incluso más allá de la música, que es un lenguaje de comunicación y de inspiración, nunca veo que haya ninguna barrera. Son inventos que nacen del propio miedo.

¿A veces cuesta convencer a los políticos de que apuesten por proyectos culturales potentes?

No, no, yo no lo he vivido así. Pienso que cuando las cosas se hacen de verdad, con calidad, compromiso y entrega todo el mundo lo siente así y te apoyan sin dudar.

Defina "Ritmo" en cuatro palabras...

Chick Corea es un hombre que fue una revolución en el mundo de la música y ADDA Simfònica en la música sinfónica es ahora mismo un referente y a mí como músico y como divulgador de la música me pueden conocer también, si no, no pasa nada porque el disco está lleno de relaciones con la música popular, de ritmos cercanos, de melodías divertidas, de momentos que hacen intuir sensaciones que te pueden parecer de algún modo españolas; es un disco muy latino también porque está lleno de la sangre de Paquito deRivera, David Pastor y de mí, porque el ADDA Simfònica somos gente latina.

La nominación es un premio en sí misma. ¿Pensó que llegaría?

Totalmente, sí la nominación ya es un premio y jamás pasó por mi cabeza porque yo también tenía el prejuicio de que en la Academia de los Grammy Latinos podría mirar con suficiente atención un proyecto como éste; pero me equivocaba como suele ocurrir con todos los prejuicios.

Si se lleva el Grammy hará historia por ser la primera orquesta española en lograrlo...

No quiero pensar en eso porque es mucha presión. Le veo difícil pero no es imposible; nosotros más no hemos podido hacer, el disco es maravilloso, el disco es una pasada, porque igual te entretiene que te intriga, que te emociona, lo tiene todo; viaja a un montón de paisajes diferentes.

¿Cómo se gestó el proyecto?

El proyecto sí lo tenía en mente hace muchos años y, cuando muere Chick Corea, pensé, ya estamos, llego tarde, quiero escuhar a Chick Corea sinfónico como Dios manda. Su muerte fue un revulsivo para mí, para arrancar y poner en marcha un sueño que tenía hacía tiempo. Entonces empecé a buscar qué contenido, qué colaboradores y cómo lo iba a hacer.

Desde el arranque hasta la materialización ¿cuánto tiempo pasó?

Años, son años porque es un proceso largo, incluyendo la producción en directo, en directo en 2021, en varios conciertos en el ADDA.

Si Chick Corea hubiera visto el concierto le habría encantado...

Sí, a Chick Corea le habría encantado, y su viuda, con la que estoy en contacto, está emocionada del amor hacia Chick que todo el disco respira y de la calidad, es un disco muy potente.

¿Habría sido posible este disco sin la Diputación?

Si quieres hacer que un proyecto de creación cultural sea libre desde el punto de vista de que no esté sujeto al servicio de los designios económicos del mercado, necesita ayudas públicas, porque yo necesito ofrecer conciertos que tengan un valor más allá del rendimiento económico y eso tiene coste.

¿Algún otro proyecto entre manos que rompa límites y barreras mentales?

Siempre, es a lo que yo me dedico, intento mover las percepciones y provocar sorpresa porque eso hace que tengas deseo de descubrir más e incluso deseo de vivir.