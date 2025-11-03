Juanfran Pérez Llorca, el hombre fuerte de Mazón que suena para relevarle y quiere seguir como alcalde

El secretario general del partido en la Comunidad Valenciana, y también alcalde de Finestrat (Alicante), Juanfran Pérez Llorca, es uno de los candidatos para relevar al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; se trata de un hombre de la máxima confianza de Mazón que en la última legislatura ha ganado peso en el partido, con su nombramiento como secretario general y como síndic del PP en Les Corts. Es el artífice del pacto de legislatura entre PP y Vox.

Es una persona discreta, un estratega y un negociador nato, según personas de su partido y muy cercanas a Juanfran Pérez Llorca. Nacido en 1976 en un municipio de la Marina Baixa de algo más de 9.300 habitantes -Finestrat- su nombre suena y mucho para sustituir a Mazón, entre otras razones, porque mantiene buena relación con Vox; partido al que necesita el PP para votar e investir a nuevo presidente.

Paradójicamente, al propio Juanfran Pérez Llorca el hecho de ser presidente hasta agotar la presente legislatura no le satisface, según fuentes del PP, que aseguran que “ahora mismo está a disgusto el tiempo que, por exigencias de sus cargos, pasa en Valencia, en vez de en Finestrat”. Añaden las mismas fuentes que se queja de no poder disfrutar más de su tiempo en el municipio de la Marina Baixa, que está muy cerca de Benidorm y de La Nucía.

Hay que tener en cuenta además que el cargo de alcalde es incompatible con el de presidente de la Generalitat Valenciana, indican las mismas fuentes, y Pérez Llorca, un político curtido en la política municipal, quiere ser alcalde de su pueblo; es decir, quiere estar donde está.

Si resulta la persona elegida para relevar a Mazón, por tanto, de inmediato tendría que renunciar a la Alcaldía, sin perjuicio de que, en unos siguientes comicios, presentara su candidatura y volviera a ganar.