Mazón afirma sentirse "optimista" sobre Ford tras reunirse con un directivo de la empresa

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado sentirse "optimista y positivo" sobre el futuro de la factoría de Ford en Almussafes tras reunirse este jueves con el director de la planta, Daniel Ruiz, y el director de Relaciones Institucionales de esta empresa, Fernando Acebrón.

Durante la reunión, según ha informado la Generalitat en un comunicado, se han abordado, entre otros asuntos, el avance del plan de inversión de la compañía en su proceso de electrificación, su apuesta por la planta de Almussafes, así como los planes de formación y de colaboración entre la Generalitat y Ford España.

En este sentido, los directivos de Ford han trasladado al presidente los detalles del plan de transición y transformación de la planta valenciana hasta el lanzamiento del nuevo producto.

Mazón ha destacado tras la reunión: “Soy optimista y positivo, ya que Ford mantiene su apuesta por la planta de Almussafes, que garantiza el empleo y la actividad, una buena noticia tanto para proveedores como empleados y para el sector automovilístico de la Comunitat Valenciana”.

El encuentro se enmarca en la ronda de contactos que tiene el presidente del Consell con representantes de los principales sectores productivos, han informado desde el Gobierno valenciano.

La planta de Ford en Almussafes emplea actualmente a unas 4.100 empleados y tiene en vigor un expediente de regulación de empleo. La multinacional no ha detallado cuál será el nuevo modelo multienergía que anunció para 2027 y que debe dar trabajo a la factoría.