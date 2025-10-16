A prisión tres de los cuatro detenidos por dar una paliza a un joven cerca de una discoteca en Alicante

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 9 de Alicante, en funciones de guardia, ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de los jóvenes detenidos como supuestos autores de la agresión a otro el pasado día 5 de madrugada en el exterior de una discoteca de la ciudad.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han señalado que quedan investigados por un delito de homicidio en grado de tentativa, sin perjuicio de ulterior calificación, a disposición del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, que ya tenía abierta previamente una causa por estos mismos hechos y es, por tanto, el competente para continuar con la investigación.

Un cuatro arrestado, menor de edad, ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, según otras fuentes judiciales.

El suceso se produjo a la salida de una conocida discoteca situada en la zona de la Albufereta de la ciudad de Alicante y la víctima, de 18 años, fue brutalmente golpeada tras ofrecer su ayuda a una chica que estaba llorando en la calle. A causa de las contusiones permaneció en la UCI del Hospital General de Alicante durante seis días, al presentar lesiones craneoencefálicas con fractura craneal incluida, según fuentes de la Policía Nacional.