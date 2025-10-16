Mazón tira de encuestas para defender la gestión del PP ante una izquierda estancada con la petición de dimisión

La sesión de Les Corts celebrada este jueves será la última con el actual Consell. Para la próxima, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ya habrá acometido los cambios necesarios tras la anunciada salida del vicepresidente segundo para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, el próximo 5 de noviembre. No obstante, si no hubiera sido por las cuestiones de actualidad que se han ido introduciendo en el debate- como la concesión del Nobel de la Paz a María Corina Machado- podría haber sido cualquiera de las sesiones de los últimos once meses. PSPV y Compromís siguen insistiendo en la dimisión de Mazón.

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha acusado a Mazón de estar "mintiendo desde el 29 de octubre, la verdad es su criptonita", ha dicho. "Tenemos dos reflexiones: nunca comparecerá ante la jueza de instrucción porque no quiere hacerlo porque tendría que decir la verdad" y le ha señalado que se niega su propia responsabilidad como presidente. "Usted no fue investido como rey, sino como presidente de la Generalitat", por lo que le ha advertido de que "tendrá que responder ante la Justicia".

Muñoz le ha preguntado por qué no aparece la llamada que la periodista Maribel Villaplana dijo haberle hecho para decirle que "no le metiera en un lío". Muñoz le ha advertido de que puede haber cometido un "delito de falsedad en documento público".

Mazón ha defendido la gestión realizada de la reconstrucción y se ha escudado en las encuestas que siguen dando la mayoría al PP, que podría mantener la Generalitat gracias a la subida de Vox. "La peor valoración de todas es la que tiene el ejercicio de oposición que ustedes hacen".

