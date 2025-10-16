Alicante levanta en tiempo récord la Ciudad de la Justicia en Benalúa

La Ciudad de la Justicia de Alicante, un complejo de 47.000 metros cuadrados con 78 millones de inversión en el barrio de Benalúa, inicia su fase definitiva con el montaje de la fachada y la configuración de sus espacios interiores.

Así lo ha informado este jueves el proveedor de servicios de ingeniería y tecnología Ayesa a la agencia Efe, responsable del diseño integral y la dirección de obra, ya se han superado las fases más complejas de la edificación, como la construcción de la estructura de hormigón bajo rasante, el auditorio y, en la última semana, el voladizo de estructura metálica que configura la entrada principal al edificio.

Llevan el nombre de Rafael Altamira

Las obras del futuro polo judicial Rafael Altamiracomenzaron en 2023 frente a los juzgados actuales, y avanzan a buen ritmo para paliar una de las principales carencias en infraestructuras en la ciudad de Alicante: la dispersión de sus órganos judiciales como la Jurisdicción Civil, la Penal, la Fiscalía, el Centro de Mediación o el Instituto de Medicina Legal.

En estos momentos se acomete la distribución interior de los sótanos, las estructuras de sustentación de la fachada y las instalaciones mecánicas, eléctricas y de ascensores, además de las conexiones a las redes básicas.

Sede versátil y preparada para las necesidades de futuro

La nueva sede contará con ocho plantas sobre rasante de espacios de atención al público y administrativos, un semisótano en el que se ubicarán los usos que requieren mayor nivel de seguridad y dos sótanos destinados a aparcamiento y archivos.

Además de poner fin a la dispersión de los órganos judiciales, el complejo será pionero por adaptarse a la nueva Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aportará beneficios tangibles a la ciudadanía, como la mayor comodidad en los trámites, una mejor atención al usuario y eficiencia en la gestión.

El edificio se ha concebido como una sede versátil, considerando la futura implantación de los Tribunales de Primera Instancia, cuya entrada en funcionamiento en Alicante está prevista para el 31 de diciembre de 2025, y para atender las demandas que puedan surgir en el futuro de la planta judicial alicantina.

Ayesa ha señalado que en su concepción ha dado especial protagonismo a la sostenibilidad mediante un proyecto que incluye fachadas cerámicas blancas que filtran la entrada de luz natural, muros cortina de vidrio que garantizan luminosidad y conexión con el exterior, sistemas inteligentes de climatización así como una instalación fotovoltaica que cubrirá gran parte de su consumo energético.