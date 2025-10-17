Morant reclama a Mazón la mejor conectividad de la estación del AVE en Villena (Alicante)

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reclamado este viernes al presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, que acometa la mejora de la conectividad de la estación del AVE en Villena.

En el II Foro Municipalista Corredor Mediterráneo, organizado por elDiario.es en Villena (Alicante), ha recordado que en la etapa de Ximo Puig se tenía previsto mejorar esta conexión y que con la llegada del Consell de Mazón se ha "rechazado" el proyecto, al igual que ha ocurrido con las mejoras en el colegio de educación infantil y primaria (CEIP) de la localidad.

En términos más generales, la ministra ha señalado que el Corredor Mediterráneo será una infraestructura "clave" y ha puesto de manifiesto que a la llegada de los socialista al Gobierno central, en 2018, el 40 por ciento del proyecto estaba "en los cajones" y que ahora está el cien por cien en ejecución y también ha destacado que propiciará la creación de un AVE regional para conectar Alicante, Castellón y Valencia, al igual que ya ocurre con las líneas a Madrid.

Preguntada por la futura decisión del puerto seco en la provincia de Alicante, donde hay candidaturas de Villena, Novelda y de la Vega Baja, Morant ha señalado que este asunto es competencia del Ministerio de Transportes y ha añadido que no hay fecha para que se conozca la localización, que será fruto de las conclusiones de los estudios técnicos.

En todo caso sí ha expresado su apoyo a la candidatura del alcalde de Villena, el socialista Fulgencio Cerdán, por ser "muy seria y que no sería beneficiosa sólo para Villena sino, en definitiva, para toda la infraestructura del Corredor Mediterráneo".

"No quiero meterme donde no me toca", ha puntualizado en todo caso, ya que su opinión "no es un posicionamiento" sino "un apoyo a Villena, pero desde luego el Ministerio (de Transportes) tendrá que decidir dónde se localiza ese puerto seco".