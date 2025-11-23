Muere una mujer y un hombre resulta herido en un accidente de tráfico en Sax (Alicante)

Una mujer ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico registrado en el municipio alicantino de Sax en el que también ha resultado herido un hombre, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro, ocurrido entre los términos municipales de Petrer y Sax, ha sido comunicado a las 8:57 horas, momento en el que se ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico.

Los servicios de emergencia han trasladado al hombre, de 72 años, al Hospital de Elda, mientras que en el lugar del accidente se ha confirmado el fallecimiento de la mujer, cuya edad no ha sido precisada.