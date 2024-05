El PSPV propone los textos actuales en las enmiendas a la totalidad de las cinco leyes propuestas por PP y Vox

El síndico del PSPV en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha explicado esta mañana las enmiendas a la totalidad de las cinco proposiciones de ley presentadas por el PP y Vox.

Los socialistas enmendarán a la totalidad estas leyes proponiendo como texto alternativo el texto de las leyes vigentes actualmente, y han presentado enmiendas parciales en las que aportan propuestas nuevas.

Según Muñoz, Carlos Mazón ha convertido al PP en "el partido más radical de España con una marcha atrás en el proceso democrático valenciano, con un revisionismo histórico que asume tesis de la extrema derecha, especialmente en la proposición de ley de la Concordia que para nosotros es de la dignificación del franquismo. O con la de libertad educativa que busca arrinconar al valenciano e impedir que los niños tengan acceso a la educación plurilingüe".

En opinión de Mazón, "en términos de control de las instituciones, Mazón se está preparando una autopista hacia la corrupción en un momento en que se está juzgando a su padrino político, con la modificación de la Agencia Valenciana Antifraude. También en el control total político de À Punt".

Desde el PSPV se ha denunciado que "Mazón hace invitaciones al diálogo sin ningún tipo de afán de llegar a acuerdos con el PSOE. Está muy cómodo gobernando con la extrema derecha porque asume sus tesis".

Y ha expresado que "nosotros queremos construir democracia, pero para ello primero hay que dejar de destruir".

El síndico ha explicado que las leyes de Mazón y Vox "se han presentado como proposiciones de ley por dos razones: porque se avergüenza de lo que le puedan decir las instituciones y organismo estatutarios y porque si lo gestiona como Proyecto de Ley, los informes de Consell Jurídic y del Consejo Económico y Social serían devastadores".

Ha destacado que "a pesar de querer hurtar los informes, la AVL ya lo ha hecho, las universidades han enmendado a la totalidad la ley de concordia porque rompe con los derechos humanos, los propios relatores de la ONU han sido muy duros. Vemos una sociedad civil organizada que está plantando cara a este atropello".

Muñoz ha enumerado que "vamos a presentar cinco enmiendas a al totalidad con texto alternativo y enmiendas parciales. 41 enmiendas parciales a Transparencia, ocho a la de la Agencia Antifraude, 119 a la de Concordia, 84 a la de modificación de RTVV, y 81 la de Libertad Educativa.

Un total de 333 enmiendas parciales que se suman a las enmiendas a la totalidad con textos alternativos.

"Vamos a presentar enmiendas de supresión y enmiendas de adición, que es fundamentalmente el texto de las leyes actuales con adiciones de la fase de participación ciudadana".

Liberad Educativa

En este sentido, el diputado José Luis Lorenzo ha dicho respecto a la proposición de ley de Libertad Educativa que "no hay diálogo. No hay ningún soporte científico a la propuesta del PP. La AVL ya se ha mostrado desfavorable y la Universitat de València también. La lengua minorizada es el valenciano, no es el castellano. El nombre de la ley no es real porque lo padres ya eligen el proyecto educativo en el Consell Escolar donde están familias y profesores". Ha añadido que "perjudica a los niños porque no dará los mismo derechos a los niños porque en las zonas castellano hablantes no tendrán el mismo conocimiento del valencianos porque se abre la puerta a quitar el valenciano".

Ley de modificación de A Punt

Respecto a esta proposición de ley, la diputada Mercedes Caballero ha recordado que "ya la legislatura pasada dijimos que había que modificar el funcionamiento de Á Punt, por eso en las enmiendas a la totalidad se plantea empezar a trabajar absorción de la corporación por parte de la SA. Eliminación del tope del tercio de personal en capítulo 1 pero solo podrá subir en la misma medida que suba el capítulo 1 de los presupuestos de la Generalitat". También proponen "un tanto por ciento del presupuesto para la producción en valenciano. Y una subida asegurada del presupuestos anual en la misma medida que sube el de la Generalitat". Además, ha anunciado que "presentamos enmienda para que en la próxima reforma del Estatut, los medios públicos valencianos sean considerados instituciones estatutarias".

Ley de Concordia

Caballero también ha explicado las enmiendas a la Ley de Concordia, "llamada de la infamia". Y ha dicho que "no hay motivos para modificar la Ley de Memoria Democrática. El único motivo es el puro sectarismo y el blanqueo de un régimen fascista del que se siente herederos. En la exposición de motivos vamos a dejar claro que las leyes de Memoria se han de basar en la historiografía científica. Vamos a extender el capítulo de las mujeres para que la ciudadanía conozca que pasó con las mujeres y se introduzcan capítulos específicos en el currículum escolar, y sobre todo, de los bebés robados. incluiremos un párrafo condenando el golpe de estado perpetrado contra la legalidad democrática del general Franco".

Ley de Transparencia

El diputado Ramón Abad ha explicado que "el proceso de participación ciudadana en la modificación de la Ley de Transparencia fue demoledor y se dijo que no se podía dar pasos hacia atrás. Queremos recuperar esos altos niveles de incompatibilidad de los altos cargos, debe saber quien sea llamado a servir a la Generalitat que es un honor, y debe estar al ciento por ciento. Vamos a reforzar el Registro de Control del Conflicto de Intereses, y que esta oficina aumente su autonomía tanto funcional como de personal.

El tema de las agendas hay que reforzarlo porque del propio presidente no sabemos lo que hace un día de cada tres. Cambiar el sistema de los tres quintos por el de mayoría absoluta, que también es democrático, pero por qué lo que ellos plantean aquí es malo en el congreso de los diputados. El sistema de los tres quintos permite que haya un mayor consenso e impide que el dedo de la mayoría absoluta elija los miembros dela Consejo de Transparencia" y ha concluido que "la Comunitat Valenciana será transparente o no será".

Ley de la Agencia Antifraude.

El diputado José Antonio Díaz ha dicho que "no entendemos en qué mejora ampliar la Agencia en investigar conductas aunque no suponga quebrantamiento de ordenamiento punible".

Por último, José Muñoz ha recalcado que "además lo tramitan por urgencia. Un jueves por la tarde después de un pleno y a las puertas de nuestro congreso del partido. Todo con nocturnidad y alevosía" y se ha preguntado que "cuando se debatirán las proposiciones de ley, antes o después de las Europeas. Porque si son antes tendrán un coste electoral, y si son después es porque saben de este coste".

Reforma del sistema de financiación

Preguntado en la rueda de prensa por el acuerdo entre Mazón y Baldoví (Compromís) para estudiar la reforma del sistema de financiación, Muñoz ha dicho que "el debate sobre la reforma del sistema de financiación se podría cerrar mañana si se sientan Pedro Sánchez y Feijóo. No sé cuantas veces hemos hablado de esto. Podemos seguir haciendo el círculo pero hay que ampliar el espectro". Respecto a su oposición a la propuesta del PP ha dicho que "nosotros defendemos la población ajustada, Feijóo defienden la población dispersa y el envejecimiento. No estamos de acuerdo con la transacción porque se elimina la corresponsabilidad fiscal. No es de recibo que Mazón baje impuestos al uno por ciento más rico, y simultáneamente le pide más dinero al gobierno de España, y por otra parte, no es de recibo que Madrid esté entrando en un escenario de dumping fiscal con el resto de comunidades autónomas, está violando la justicia fiscal. No es de recibo que Mazón solo sea capaz de ejecutar el cinco porciento del presupuesto y pida más recursos, si se va a llenar de remanentes". Y ha concluido que el PSOE es la alternativa al PP y a Mazón. "Si algún partido tiene tentación de hacer pinza con el peor presidente de la historia, el PSOE estará en el lado bueno de la historia".