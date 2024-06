El tiempo en las Hogueras de San Juan: de la amenaza de lluvia a los 30 grados

Las Hogueras de San Juan, o Fogueres de Sant Joan, toman las calles hoy, día 20, tal y como mandan los cánones, si bien el domingo pasado ya comenzó el montaje de monumentos, en concreto, los de categoría especial y los oficiales. Por eso, hoy y con la ciudad decorada con las Hogueras y las puertas de las barracas y racós no hay alicantino que no mire al cielo. O, dicho de otra forma, que no esté pendiente de la previsión meteorológica para los días grandes de las fiestas, del 20 al 24, noche de la Cremà.

Y, sin que salten las señales de alarma, el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, UA, y también director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, explica a «La Razón» que una DANA, acrónimo de Depresión Aislada en Niveles Altos, amenaza la provincia, pero el interior, las comarcas de la montaña. De ahí que el día de ayer, miércoles, en la ciudad, para alivio de ciudadanos y turistas, el clima fuera benévolo, con el cielo nublado y brisa.

«En Hogueras, el tiempo va a ser tranquilo, estable e incluso caluroso, si bien la noche del miércoles y a primera hora de hoy jueves descargará algún chaparrón en el interior de la provincia» explicó Olcina. En la ciudad, no obstante, también podría llover a lo largo de la mañana de hoy. Eso sí, a partir de mediodía de hoy jueves llegará lo que se puede denominar el verano en estado puro; es decir, el calor.

«Las temperaturas subirán a partir del jueves a mediodía y serán altas tanto esta semana como la próxima; de esta forma el mes de junio acabará bajo el signo del calor», agregó. Si bien aclaró que «no se trata de una ola de calor» en sentido estricto, pero sí de una de menor intensidad; esto se debe, a su vez, a la llegada de una masa de aire sahariano, por lo que las temperaturas máximas llegarán a los 28, 29 y 30 grados a partir de hoy. Las noches además serán muy calurosas, con temperaturas de 23 y 24 grados; se trata de las llamadas noches tropicales.

Primera mascletà de concurso

Y, mientras los artistas falleros instalaban los monumentos -en total se plantan 89 en Alicante- ayer se disparó la primera mascletà del concurso oficial, a cargo de la pirotecnia Coeters Dragons, de Villena; con 152 kilos de pólvora y 5,58 minutos de duración, la plaza de los Luceros tembló literalmente con un disparo que no defraudó a los asistentes. Una hora antes de la mascletà, es decir, a las 13.00 horas, alicantinos y visitantes abarrotaron la plaza y sus inmediaciones para escuchar una mascletà que comenzó con una traca valenciana de unos 50 metros.

En ese instante, el público intuyó que se trataba de una mascletà similar a las de primeros años del certamen, cuando se disparaban la Rambla de Méndez Núñez, y la pólvora se distribuía en cuatro sesiones. Hoy, jueves 20 de junio, será el turno de Pirotecnia Ferrández, de Redován.

Al término de la mascletà, el alcalde, Luis Barcala, explicó que «las Hogueras se viven y sienten en las calles y plazas de Alicante y las mascletás constituyen uno de los más claros ejemplos». Y fueron dos de las damas adultas e infantiles de las Belleses del Foc, Alba Muñoz y Martina Lloret, quienes anunciaron el comienzo de una exhibición pirotécnica que contó con la asistencia del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.

Y hoy jueves ya están en la ciudad todas las Hogueras instaladas casi como por arte de magia, llenando de color Alicante; por la tarde se dará a conocer la ganadora en la categoría infantil, mientras que mañana se sabrá el fallo de la ganadora de las adultas. Todo, al margen de si llueve o hace sol.