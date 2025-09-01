La Cordà de Paterna deja 25 heridos, uno de ellos de gravedad por el fuego

La Cordà de Paterna (Valencia) ha dejado esta madrugada un total de 25 personas heridas, una de ellas de gravedad y las otras 24 de carácter leve, según han informado este lunes fuentes del Ayuntamiento.

Además, la Recordà posterior -otro espectáculo pirotécnico que se celebra a las 03:30 horas en el Parc Central- ha registrado otros 12 heridos, todos leves, según las mismas fuentes.

Durante la Cordà, celebrada esta madrugada como cada último domingo de agosto, un total de 353 tiradores y tiradoras han lanzado 70.000 cohetes en apenas 20 minutos, lo que equivale a unos 1.000 kilos de pólvora, cinco veces la potencia de una mascletà.

El espectáculo pirotécnico, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, se ha desarrollado en la calle Mayor de esta localidad valenciana, transformada en un recinto protegido en el que se han instalado 129 cajones cargados con los cohetes para cumplir con una tradición de más de 200 años de historia y que se enmarca en sus Fiestas mayores.

En la cordà de Paterna del año pasado resultaron heridas 16 personas.