La Diputación de Valencia cubrirá el 50% de las ayudas a los 28 municipios que el Gobierno no reconoce como afectados por la dana

La Diputación de Valencia asumirá una inversión de tres millones de euros "para que los 28 municipios no reconocidos por el Gobierno como afectados por la dana puedan recibir su ayuda".

“Después de dejar fuera a municipios gravemente afectados por la dana, nos encontramos con la sorpresa de que el Gobierno les va a ayudar solo al 50% de lo que necesitan”, ha denunciado el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, en Carcaixent, uno de estos 28 municipios.

Por ello, ha anunciado que la Diputación se hará cargo del 50 % restante de los proyectos que han presentado estos municipios afectados por la riada y que ascienden a tres millones de euros.

“Es dinero de la Diputación que destinaremos para ayudar a estos pueblos y que no utilizaremos para hacernos cargo de otras competencias”, ha advertido, al tiempo que ha criticado que “el Gobierno todavía nos debe 30 millones de todos los caminos y carreteras que ya hemos arreglado”.

“No necesitamos dinero, queremos que nos llegue esa inversión para poder ayudar a los pueblos de nuestra provincia”, ha asegurado Mompó en un comunicado.

No obstante, ha esgrimido, “el mejor homenaje a las víctimas es ponernos a trabajar, dejar la confrontación y pasar a la acción, y que cuando vengan nuevos fenómenos meteorológicos estamos mejor preparados; eso es lo que nos pide la gente, que todas las instituciones nos arremanguemos y vayamos todos a una para prestar mejores servicios”.

Además, ha recordado que la Diputación pidió formalmente al Gobierno la incorporación de estos pueblos excluidos “porque también sufrieron las consecuencias de la riada y necesitan ayuda en igualdad de condiciones que el resto de los afectados”.

Son: Alberic, Barxeta, Benaguasil, Benimodo, Carcaixent, Castelló, Castielfabib, Chulilla, l’Ènova, Manuel, Millares, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Senyera, Tous, Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos, Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar, Villar del Arzobispo y Xeraco.