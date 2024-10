El PP valenciano apunta a Ábalos para rebajar el impacto de la sentencia de Zaplana

No por esperada la sentencia que condena a diez años de prisión al ex presidente de la Generalitat valenciana,Eduardo Zaplana, ha dejado de impactar en el Consell. El líder del PPCV, Carlos Mazón, ha mostrado "máximo respeto" a las resoluciones judiciales, remarcando que la sentencia todavía no es firme. "De lo que se trata es de respetar más allá de los sentimientos de cada uno", ha remarcado.

Casi de manera inmediata ha apuntado al PSPV, quien no ha tardado en remarcar que la carrera de Mazón empezó en la etapa de Zaplana para afirmar que "el PSOE tiene asuntos muy graves en estos momentos encima de la mesa como para dar lecciones".

"Como presidente de la Generalitat no me resulta indiferente esta sentencia a otro expresidente de la Generalitat", ha declarado Mazón, tras lo que ha señalado que "hace apenas unos minutos también acaban de absolver a un exvicepresidente de la Generalitat y expresidente de la Diputación de Alicante", en alusión a José Joaquín Ripoll en la causa del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.

Por su parte, el síndic del grupo parlamentario popular en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha lamentado que el PSPV siga tratando de sacar rédito político de la corrupción incidiendo en que lo realmente preocupante es que se sigan produciendo otros casos que tienen pinta de convertirse en otro caso muy grande de corrupción. El síndic popular ha señalado que el exministro y diputado por Valencia José Luis Ábalos "ha sido posiblemente el político socialista valenciano con más poder dentro de la organización del partido socialista en los últimos años" y ha lamentado que el PSPV, y en concreto el síndic del PSPV, José Muñoz, "calle" al respecto.

El socialista ha acusado directamente a Mazón de ser la versión "3.0" de Zaplana afirmando que el "zaplanismo campa a sus anchas". Muñoz ha dicho que el presidente de la Generalitat es "el hijo político de Zaplana y su alumno aventajado", y ha subrayado que las leyes que está aprobando tienen como único camino crear una "autopista a la corrupción".

Como ejemplo ha citado la adjudicación de los contratos del festival "Som de la Terreta" incluyendo la contratación del cantante Francisco. "El Partido Popular nos tuvo enfrente cuando denunciamos a Zaplana y nos tendrá ahora en la fiscalización de la política de Mazón".

Por su parte, Compromís ha solicitado la constitución de una comisión de investigación en Les Corts sobre los asuntos por los que ha sido condenado Zaplana, concretamente por el Plan Eólico y Servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha afirmado que la setencia es "una magnífica noticia que todas aquellas tropelías, toda aquella corrupción que se hizo alrededor y a costa de 5 millones de valencianos acabe teniendo una condena".