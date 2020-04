En directo: la Princesa de Asturias, la Infanta doña Sofía y Joan Margarit en la lectura del “Quijote”

00:01. Pasada la medianoche, el “Quijote” llega hasta el Instituto Cervantes de Toulouse, Francia.

21:30. "Un Sant Jordi 2.0″. La literatura en formato digital: Nubico, Storytel y Metaforic.

21:25. Recordamos que el directo del CBA seguirá hasta las 9 de la mañana. Buen plan para coger el sueño en el Día del Libro o para usarlo de despertador al día siguiente.

20:45. Desde Chile llega la lectura del duodécimo capítulo del “Quijote”.

20:30. Así ha sido dar un paseo por el centro de una Barcelona completamente desierta. Los dibujos de dragones se han asomado a los balcones y las rosas han vuelto a ser el bien más preciado: “Un Sant Jordi con mascarilla”.

20:00. Las hijas de Don Felipe y Doña Letizia han dado las gracias al personal sanitario y mandan un mensaje de aliento al país tras más de un mes de confinamiento.

19:50. Una de las lecturas del “Quijote” más emotivas de la jornada se ha dado en el hospital de campaña del Ifema. Pacientes y sanitarios también han querido celebrar el Día del Libro con diferentes pasajes del libro de Cervantes.

19:20. La lectura avanza por las andanzas del hidalgo, que llega así a su sexto episodio con una lectura desde Brasil.

19:15. Artistas españoles e iberoamericanos han agradecido en un vídeo que el público se quede en casa durante esta crisis y consuma películas y series. Son, entre otros, Benicio del Toro, Guillermo Darín, Juana Acosta y Belén Rueda: “Una lengua común para dar las gracias”.

18:50. Con el “Quijote" de fondo, les dejamos el especial del Día del Libro de #culturaencasa: de la novedosa lectura virtual del Quijote de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía a “Las horas” más largas y productivas de Virginia Woolf.

18:40. Un total de 33 centros e instituciones nacionales y de una amplia representación de países se van pasando el testigo. Durante las 15 horas que quedan de lectura, llegarán fragmentos desde la India, México, Brasil, Japón, Filipinas, Chile, Panamá, Rumanía, China, Bélgica, República Checa, Francia, Italia y Alemania, entre otros. Dentro de España se han sumado participantes desde Ciudad Real, Asturias, Canarias, Madrid y La Rioja.

18.30. Continúa la lectura con el tercer capítulo del “Quijote”.

18:15. El doctor Juan Jorge González Armengol, presidente de la SEMES y Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos, retoma la lectura con el segundo capítulo. Le cogerán el testigo Rosario Linares, jefa del Departamento de Limpieza del CBA; Raúl García, coordinador del Área de Mantenimiento del CBA; y Antonio Gabaldón, director de Seguridad y Coordinador del Personal Subalterno del CBA.

18:15. La escritora y pintora Paula Bonet también cuenta en LA RAZÓN cómo está pasando el día de Sant Jordi: “La lectura es lo único que me ha mantenido activa estos días”.

18:07. Se suman Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte; José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid; y Juan Miguel Hernández León, presidente del Círculo de Bellas Artes.

18:04. Rápidamente, se van sucediendo sus “compañeros” de lectura. Especial atención a la aparición de la Princesa de Asturias y de la Infanta Doña Sofía, juntas en un sofá de Zarzuela. Recordemos, la primera vez que esta última habla en público. Ambas han mostrado un look en tonos pastel y melena suelta con ondas naturales.

18:00. Joan Margarit, de pie y delante de una estantería llena de libros y discos, comienza con el “Quijote”. Ya saben, con aquello de: “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor...”.

17:55. Y, antes de comenzar con el “Quijote”, les aconsejamos la lectura de “El 23 de abril en la RAE”, el artículo que Santiago Muñoz Machado ha publicado hoy en nuestro periódico y en el que habla de cómo la Real Academia ha vivido envuelta en libros desde que fue fundada en 1713.

17:55. Además, aquí tienen algunas recomendaciones para sobrellevar el confinamiento de escritores como Elvira Lindo, Katixa Aguirre, Manuel Astur y Eva Baltasar.

17:50. Que no se pueda salir a la calle, no significa que no se puedan celebrar Sant Jordi ni el Día del Libro. Muestra de ello la tienen en la web de LA RAZÓN con entrevistas a diferentes autores como Javier Cercas, Dolores Redondo, Ignacio Martínez de Pisón, Almudena Grandes y Santiago Posteguillo.

17:35. Un buen lugar al que acudir en un Día del Libro confinado como este es a la página web de Margarit, en la que el visitante se puede encontrar con partes de la obra del autor. Especialmente, en el apartado “poemas para leer y escuchar”.

17:30. Cuando a mediados de noviembre se concedió el Cervantes, el entonces ministro de Cultura, José Guirao, leyó uno de los poemas de Margarit: “No tires las cartas de amor”

No tires las cartas de amor Ellas no te abandonarán. El tiempo pasará, se borrará el deseo -esta flecha de sombra- y los sensuales rostros, bellos e inteligentes, se ocultarán en ti, al fondo de un espejo. Caerán los años. Te cansarán los libros. Descenderás aún más e, incluso, perderás la poesía. El ruido de ciudad en los cristales acabará por ser tu única música, y las cartas de amor que habrás guardados erán tu última literatura. De su libro: El primer frío.

17:15. Recordemos la entrevista a Joan Margarit, el poeta catalán vivo más leído de la actualidad, tras recibir el premio. El primer Cervantes bilingüe se reafirmó en su idea de que no piensa renunciar al castellano: “A los 80 años no me interesa hablar de la independencia”.

17:00. El acto de hoy va a suponer la primera vez que la Infanta Doña Sofía hable en público, como ha recogido Andrés Rojo en su artículo de esta mañana.

16:40. Esta mañana, el Ministerio de Cultura y Deportes publicaba este vídeo de homenaje al Premio Cervantes 2019, Joan Margarit, en compensación por no poder recibir hoy dicho galardón en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.

16:35. El orden de los lectores será el siguiente:

Primer capítulo:

Joan Margarit, Premio Cervantes 2019 S.A.R. la Princesa de Asturias y S.A.R. la Infanta Doña Sofía Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid Juan Miguel Hernández León, presidente del Círculo de Bellas Artes

Segundo capítulo:

Dr. Juan Jorge González Armengol, presidente de la SEMES y Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos Rosario Linares, jefa del Departamento de Limpieza del CBA Raúl García, coordinador del Área de Mantenimiento del CBA Antonio Gabaldón, director de Seguridad y Coordinador del Personal Subalterno del CBA

16:30. El Círculo de Bellas Artes (CBA) vuelve a organizar una de las actividades más destacadas en la celebración del Día del Libro, aunque en esta XXIV edición de la Lectura Continuada del “Quijote” será realizará de manera virtual por las circunstancias y se podrá seguir de manera online a partir de las 18:00 horas. Ante la imposibilidad de realizarla en directo debido al estado de alarma en el que se encuentra el país, el Círculo ha organizado una lectura virtual en la que los participantes han enviado sus grabaciones.

El poeta Joan Margarit, Premio Cervantes 2019, será el encargado de inaugurarla y a continuación, y dentro del primer capítulo de la novela, también intervendrán la Princesa de Asturias, Doña Leonor, y la Infanta Doña Sofía, que de esta forma quieren impulsar y subrayar la importancia de la lectura en niños y jóvenes, especialmente en este duro momento en el que nos encontramos.

El CBA ha querido que esta edición de la Lectura Continuada sea un homenaje a todos aquellos que están en primera línea en esta crisis del Covid-19. En representación del colectivo sanitario, el centro ha contado con la participación del doctor Juan Jorge González Armengol, presidente de la SEMES y jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid; además de los compañeros del Círculo encargados de las áreas y departamentos de Limpieza, Mantenimiento y Seguridad.