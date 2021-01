Un Boticelli alcanza los 80 millones de dólares en subasta

Como si de una gran retransmisión de un evento deportivo se tratase (con acuerdo publicitario con Bulgari incluido), la casa de subastas Sotheby’s, desde su sede en la ciudad de Nueva York, ha retransmitido esta tarde la subasta de varios cuadros y esculturas de interés. Desde las 15:30, hora española, la entidad ha comenzado a calentar motores ante la gran expectación que había generado una de las piezas a la venta: expertos de todo el mundo llevaban especulando meses sobre el valor que podía alcanzar “Retrato de un hombre sujetando un medallón”, de Sandro Boticelli, y que se situaba en un precio mayor a 80 millones de dólares pero inferior a 120. La “Semana de los Maestros” del organismo tenía la atención de todo el mundo del arte.

En decimoquinto lugar en el orden del día, y para algarabía de los allí presentes, el cuadro se ha vendido por 80 millones de dólares, unos 65 millones de euros al cambio actual. Todavía se desconoce la identidad de la fortuna que se llevará el cuadro de las instalaciones de la entidad y cómo lo sacará, si así lo decide, de Estados Unidos en el clima pandémico. Todo apunta a una colección privada, tal y como ha ocurrido con otros récords de la pintura como el del “Salvator Mundi”, atribuido a Da Vinci y que compró la familia real saudí, o las serpientes de agua de Gustav Klimt, que acabaron en propiedad de oligarcas rusos. La subasta ha durado poco más de 5 minutos.

El cuadro, una témpera sobre madera que data del Renacimiento florentino, no es un retrato asignado, pero muchos historiadores creen que se podría tratar de un miembro de la familia Médici. Aunque existían tratados mencionando su existencia, no fue hasta 1938 cuando se le listó entre las obras del autor de “La primavera” o “El nacimiento de Venus”. Como suele ocurrir con todas estas “joyas ocultas” con más de 5 siglos cuya trazabilidad histórica se pierde en el tiempo, no son pocos los que disputan la autoría de Boticelli, siendo la teoría de que en realidad es un cuadro de uno de sus estudiantes la que cuenta con más adeptos más allá de la versión oficial.

Con los 80 millones que ha terminado costando, el retrato atribuido a Boticelli se suma a la larga lista de cuadros con precios récord. A la mencionada obra de Da Vinci, que costó 450 millones de dólares, habría que sumar “El intercambio” de Kooning, por algo más de 300, o “Los jugadores de cartas”, de Cézanne, que se subastó por 250 millones de dólares en 2011.