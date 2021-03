Grandes “mentiras” del cine: de las gestas de Espartaco a los juicios de Sidney Lumet

Según el poeta británico, y primer definidor del concepto, Samuel Taylor Coleridge, la «suspensión de la incredulidad» abarca todos aquellos fenómenos que, «desde la ficción», suscitan «el suficiente interés humano como para que nos olvidemos de nuestra realidad» y, sobre todo, de nuestro contexto. Aplicado al cine, el concepto se vuelve mucho más claro: a pesar de que en «Heat» sepamos que el personaje de Robert De Niro es un criminal orgulloso, es muy probable que haya una voz en nuestro interior que desee que pueda fugarse y ser feliz en México; si bien sabemos, en mayor o menor medida, del genocidio de indígenas en la conquista del Oeste de Estados Unidos, eso no es impedimento para desear que el rescate de «Centauros del desierto» se complete con éxito.

Esa construcción social, tan fructífera para el séptimo arte —y para disciplinas como la lucha libre, que se nutre de ella para ir un paso más allá y hacer que los espectadores hasta se involucren personalmente en el espectáculo apoyando a los «buenos» o abucheando a los «malos»— es clave en dos novedades editoriales que llegan estos días a las librerías y tienen en su tesis principal una idea parecida: explicar qué hay de verdad y qué hay de licencia artística en el cine, bien desde el ámbito de las batallas históricas y la propaganda, bien desde el derecho y su concepción cinematográfica como oratoria de exposición y arma política.

«12 hombres sin piedad», de Sidney Lumet, «es el ejemplo perfecto de cómo una gran película no refleja con exactitud un juicio», según De Mendizábal

De Vietnam a Alejandría

En «Grandes batallas en la pantalla. Hollywood y la realidad de la guerra en la Antigüedad», que edita Edaf, el licenciado en Derecho y Diputado en el Congreso por Málaga, Guillermo Díaz, analiza varios de los títulos bélicos más relevantes del último siglo para intentar hallar qué hay de cierto en lo que cuentan, si es acertado el enfoque o qué intereses políticos pudieron haber provocado su producción.

Quizá el ejemplo más claro del laborioso trabajo del también crítico se pueda entender gracias a su investigación para con «Espartaco», dirigida en 1960 por Stanley Kubrick y rodada en España: «La historia que vende Kubrick, que es una maravilla y me encanta, es muy fantasiosa porque se cimenta sobre lo simbólico», explica Díaz antes de añadir: «Hay que saber separar ese relato de la historia real, en la que Espartaco fue un criminal que hizo pelear entre sí a hombres libres. Y también hay que entender la historia de la propia película, escrita por un Dalton Trumbo, contratado por Kirk Douglas, que había sido señalado como comunista por el macartismo. Pese a quedar restablecido en Hollywood gracias al filme, Trumbo no se pudo resistir a manifestar la lucha de clases en la historia final». Diaz, para el que «el cine es un gran faro que llama la atención sobre temas concretos», pero no debería ser «forma únivoca de educación histórica», hay películas, como «Alejandro Magno» (Oliver Stone, 2004), que sí se acercan más a la realidad: «Su ambientación de la Batalla de la Gaugamela es la mejor que yo haya visto. El espectador puede entender que el frente tenía kilómetros, que uno podía ganar en el oeste y estar perdiendo en el flanco este. Stone juega con la mirada de un águila y recorre todo el frente de extremo a extremo», explica con vehemencia.