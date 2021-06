El espíritu nómada de Montserrat Soto llega al Jardín Botánico de la mano de PhotoEspaña

Esta mañana ha tenido lugar en el Real Jardín Botánico de Madrid la inauguración de la XIV edición de PhotoEspaña, y se ha celebrado presentando dos exposiciones que podrán visitarse hasta el 29 de agosto: “Doom City. Del ser nómada al ser sin lugar”, de Montserrat Soto, y la muestra de los Premios de Fotografía Fundación Enaire 2021.

En cuanto a la exhibición Soto, la Premio Nacional de Fotografía 2019 ha rescatado su archivo personal entre 2004 y 2019, y lo muestra en el Pabellón Villanueva del Jardín a través de seis etapas que incluyen fotografías, vídeo, escultura o libros. Una exposición que, aseguran desde PhotoEspaña, “reflexiona sobre el nomadismo y sus consecuencias sobre el ser humano y el territorio”. Una visión ante el cambio social que “Doom City” refleja a través de la imagen captada.

Durante este tiempo, hemos experimentado grandes cambios en el mundo. Por ello, a través de este proyecto, Soto busca “la singularidad de los movimientos de diferentes sociedades que intentan perpetuarse a través de la astucia, el ingenio, la tolerancia, la inclusión o el rechazo”. Así, la artista intenta comprender al ser humano a través de sus formas resolutivas, tanto individuales como colectivas. Y para ello ha recorrido “escenarios reales que van desde Damasco a Nueva York, pasando por Namibia, Túnez, Cuba, Sao Paulo, Caracas, Jerusalén, Mauritania, París, Madrid o Barcelona, entre otros.

“Doom City” se divide en seis etapas: “Reserva tiempo Roto”, “Avenida de la legalidad de lo ilegal”, “Carretera al Imperio”, “Limbo Bulevar”, “Avenida de la ilegalidad de lo legal” y “Camino Infierno Ciego”. Si bien este proyecto es, por tanto, bastante extenso, Soto ha llevado al Jardín Botánico un resumen del trabajo al que le ha dedicado los últimos quince años.

"El ser y la nada", obra de Eduardo Lamparero

Pero esto no es todo, pues el Pabellón Villanueva también escoge, según se ha inaugurado esta mañana, la muestra con el Premio de Fotografía Fundación Enaire 2021. Esta organización ha reconocido el trabajo de Eduardo Lampero por “El ser y la nada” (2018). Sobre esta obra, el jurado destacó “la contundencia del paisaje metafísico presentado, que habla, al mismo tiempo, del lleno y del vacío. Una obra que actualiza el concepto artístico del ‘land art’, con una cuidada estética que trasciende lo documental”. El segundo premio fue para Estela de Castro por “Ares” (2020) y el tercero para Marta Soul por “Curiosity about the neighbours” (2020).

Además de obras de los tres ganadores, la exposición también incluye 8 obras escogidas por unanimidad por el jurado, entre las que se incluye la Mención especial PhotoEspaña, que corresponde a “Memorabilia” (2019), de José Quintanilla, así como otras creaciones como “S/T, serie Suiti” (2019), de Magdalena Correa, “Tottori, Japón” (2018), de Antonio Pérez, “Horizonte de sucesos” (2015), de Víctor Zurbarán, o “Proyecto golosina” (2020), de José Luis de la Parra.