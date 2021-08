Paco Bezerra recomienda: “Demian”, de Herman Hess

Aún en plena canícula y soportando la ola de calor, el Festival de Mérida va encarando su recta final. El dramaturgo Paco Bezerra estrena «Edipo», la penúltima de las obras programadas. Desde este escenario único, Bezerra recomienda como lectura «Demian», publicada en 1919 por Hermann Hess. El escritor alemán la subtituló como «Historia de la juventud de Emil Sinclair», que relata en primera persona el paso de la niñez a la madurez de este personaje.

–¿Por qué este libro?

–Porque me marcó profundamente de adolescente, va de ese tránsito a la madurez, del conflicto entre lo apacible del hogar y del mundo de lo permitido y el peligroso, cuando tienes un pie en casa y otro en la violencia de la calle, cuando empiezas a descubrir por ti mismo otro tipo de cosas que no son las que te enseñan. El viaje iniciático de este chico me marcó mucho.

–Un paso a veces doloroso.

–Siempre lo es. Y muy inquietante y misterioso, al pasar de niño a hombre vas descubriendo todo eso que hay fuera y en muchos momentos puedes sentirte solo y angustiado por el miedo al futuro y a hacerte mayor.

–¿Cómo lo descubrió?

–Me lo recomendó un amigo de mi edad. Vivía en el pueblo con mis padres y me escapa con la moto, no iba al instituto para ir a hacer teatro a Almería, estaba en ese punto entre lo establecido permitido y esas otras cosas que hacemos sin saberlo nuestros padres Empezamos a transgredir normas y romper leyes, me iba con un grupo de inadaptados a hacer teatro. Fue uno de esos libros que te caen y compruebas que el protagonista está pasando el mismo momento vital que tú y te sientes identificado profundamente con él.

–Hay adolescentes que aceptan las normas y otros que las continúan.

–Cierto tipo de chicos rompen con lo establecido y con lo que se espera de ellos porque quieren ser otra cosa y «Demian» tiene que ver con esa juventud. Pero hay otros que nunca transgreden esas normas y siguen el legado familiar, que votan al mismo partido del padre, son del mismo equipo de fútbol, siguen en su empresa…, que no rompen con nada.

–¿Puedes sacar un aprendizaje, aparte de la edad?

–Releeo, no por el argumento, sino por lo que trasciende de éste, lo que hace reflexionar. Lees un libro distinto cada vez porque hay algo más profundo que la trama. A cada lectura y en cada edad puedes sacar un aprendizaje distinto.