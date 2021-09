“Imagine”: celos y rencor en la utopía pacifista de Lennon, que cumple medio siglo

Era su segundo álbum en solitario. Lennon no atravesaba su mejor momento debido a las heridas psicológicas que había dejado la separación de los Beatles, que se rubricó ante abogados ese prodigioso año de 1971 para la música, pero antes había tenido tiempo de terminar “Imagine”, un estupendo disco que fue engullido por el terremoto en que se convirtió su canción principal, un himno pacifista, un grito ingenuo (como hoy bien sabemos) por hacer del mundo un lugar mejor. Y un tema que contrastaba con otros mensajes menos positivos que Lennon parecía disparar incluso contra su viejo compañero y amigo, Paul McCartney, en “How Do You Sleep?”, un venenoso tema sobre la traición.

El disco, de letras intensas y sonido experimental, es el resultado del estado emocional de Lennon, quien, tras la ruptura de la banda, decidió someterse a la llamada “terapia primal” para liberarse del pasado, con obvios resultados poco satisfactorios. Así que, recluido en su estudio de Tittenhust Park, al suroeste de Londres, Lennon comenzó a dar forma a “Imagine” (Imagina) junto a Ono y el productor fetiche, Phil Spector. El periodista de la revista Rolling Stone, Ben Gerson, lo calificaría en su reseña de 1971 como “la consolidación de la conciencia primal dentro de un movimiento mundial”.

John Lennon FOTO: John Lindsay AP

Sin embargo, si algo era “Imagine” es una carta de amor a Yoko Ono. De hecho, el propio himno central está compuesto a partir de las palabras de su mujer, con quien había contraído matrimonio ese mismo año en Gibraltar. La letra de la mítica canción está muy inspirada en “Grapefruit”, libro de Ono, algo que Lennon ni siquiera reconoció en los créditos, aunque sí lo hizo después en entrevistas: “Ella (Ono) ayudó mucho con la letra, pero no fui lo suficientemente hombre para darle crédito por ello. Esa canción en realidad fue escrita por John y Yoko”, admitió en su última entrevista 48 horas antes de morir, con Andy Peebles.

En el disco, además de las llamadas a la paz mundial y el amor universal, había confesiones y dramas personales, como su obstinado amor por Yoko Ono. “Cuando estás realmente enamorado de alguien tiendes a estar celoso y quieres ser su dueño, poseerlos al cien por cien, que es mi caso. Pero intelectualmente, antes de eso, piensas, vale, adueñarse de una persona es una sandez”, explica Lennon en el documental Gimme Some Truth - The Making of John Lennon’s “Imagine” (1988). Lennon se presenta ante Ono como un hombre celoso en “Jealous Man”, y las referencias al cielo y las nubes para hablar de ella son un leitmotiv en las canciones de “Imagine”. “Veo las nubes; oh, y el cielo, todo está claro en nuestro mundo”, se escucha en el puente de “Oh, my love”. Con el tema final, “Oh, Yoko!”, Lennon culmina su declaración sentimental hacia la japonesa: “En el medio de una nube pronuncio tu nombre. Oh, Yoko, mi amor te encenderá”.