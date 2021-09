De “Batman” a “Titanic”: las grandes películas también cometen errores

Rodar una película supone tener en cuenta hasta el más mínimo detalle. Un despiste, por ínfimo que sea, puede suponer un escándalo para el espectador. Pues en la pantalla todo se magnifica y casi todo se percibe. Una producción es un trabajo arduo en cuanto a atención se refiere, pero, a veces, los plazos temporales o los presupuestos exigen no mirar atrás una vez una escena se haya grabado. Estas prisas, despistes o imprevistos han producido que, a lo largo de la historia del cine, numerosas cintas, aún la más galardonada, haya sido estrenada con algunos errores, sean de continuidad o guion.

Algo así le ocurrió a Quentin Tarantino con “Once upon a time in Hollywood”, película que estrenó con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt encabezando el reparto. Nadie se había percatado, hasta que un espectador que sabía a lo que se enfrentaba se dio cuenta de que algo fallaba mientras el personaje Rick Dalton (DiCaprio) aparecía viajando en un Boeing 747. El espectador fue John Travolta y aseguraba que, si la película está ambientada en 1969, este modelo de avión no entró en servicio hasta 1970, por lo que Dalton debería haber viajado en un Boeing 707. Similar a lo que ocurrió en “El irlandés” (2019) de Martin Scorsese: al comienzo de la cinta, cuando relatan los hechos sucedidos durante los años 50, Frank (Robert DeNiro) aparece tomando la carretera interestatal 476 norte. No obstante, esta vía no estuvo operativa hasta 1996.

«El Irlandés» AP

Otro error de este estilo, bien que no coinciden con el momento histórico de la película o con su contexto, aparece en “Piratas del Caribe: la maldición de la Perla Negra” (2003). Este fallo es perceptible para aquel con un ojo observador y rápido, pues es en una escena donde Jack Sparrow (Johnny Depp) aparece junto a su tripulación y, tras él, en una esquina, hay un hombre con sombrero de vaquero. Nada que ver con los atuendos piratas del resto de los navegantes de la Perla. Y, en cuanto atuendos, cabe destacar “Fast & Furious” (2001): en una escena en la que Jesse (Chad Lindberg) y Tran (Rick Yune) corren, este último lleva una camiseta de tirantas y, en la siguiente escena, la camiseta sí tiene mangas.

También cintas antiguas tienen episodios de este estilo, como es el caso de “Batman” (1989). Esta cinta, dirigida por Tim Burton, presenta el siguiente error: cuando Joker y su banda desfiguran pinturas en un museo, uno de ellos golpea una obra con las manos cubiertas de pintura roja. Deja la marca, pero en la siguiente escena las huellas de las manos han desaparecido. Un fallo, como dirían los expertos, de “racord” o de continuidad, algo que también ocurre en “Pretty Woman” (1990): cuando el personaje de Julia Roberts está desayunando, está comiendo un croissant, pero en la siguiente escena lo que tiene entre las manos es una tortita.

Julia Roberts en "Pretty Woman" FOTO: archivo

En cuanto al universo de superhéroes, hay más aparte de en las aventuras de Batman. Es el caso de “Los vengadores: endgame” (2019): varios fanáticos notaron cómo Ant-Man se puede ver en dos lugares a la vez durante la escena de la batalla final. Por su parte, también la icónica “Gladiator” (1999) tiene algo que comentar: durante una batalla, se percibe una bombona de gas en la parte trasera de un carro cuando éste se cae al suelo, algo que no coincide con la época en la que se ambienta la película, pues los vehículos de combustible no existían.

Asimismo, en “Pulp Fiction” (1994) se registró un fallo en una de sus escenas más icónicas: cuando Vincent (Travolta) y Jules (Samuel L. Jackson) entran en un apartamento en busca de un maletín, antes de que se produzca el tiroteo, ya figuran dos agujeros de bala en la pared. Así como en la galardonada “Titanic” hay varios errores donde elegir. Por ejemplo, cuando Jack (DiCaprio) pinta a Rose (Kate Winslet), le dice que se acerque a la cama y luego dice que se refiere al sofá. Se equivocó el propio actor, pero el director, James Cameron, decidió mantener este error en la cinta.