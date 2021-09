¿Obra de arte o estafa? Un artista pide 72.000 euros a una galería y presenta lienzos en blanco

Conocemos las galerías de arte como un espacio donde toda idea artísticamente expresada cabe. Lo contemporáneo se mezcla con lo atrevido, a veces a través de la luz, los colores, la escultura o la pintura. No obstante, siempre debe haber un límite, o al menos así lo ve un museo danés que denuncia haber sido estafado por un artista. Se trata de Jens Haaning, de 56 años, artista que vive y trabaja en Copenhague y cuya obra ganó bastante popularidad durante los años 90.

Haaning conocido por transmitir con sus obras críticas sobre el dinero, el racismo, el poder y los grupos marginados. Ahora, ha presentado un nuevo trabajo que difiere de estos temas, y que ha sembrado el caos en el Museo de Arte Contemporáneo Kunsten de Aalborg, en Dinamarca. Tras haber pedido a este centro 534.000 coronas, equivalentes a casi 72.000 euros, para realizar unas obras, ha terminado presentando dos lienzos vacíos, en blanco.

Para Haaning, se trata de “una obra de arte”, y se titula “Coge el dinero y corre”. El museo le encargó, de cara a una exposición, que realizara una recreación de una obra anterior suya, formada por dos marcos de vidrio llenos de billetes que reflejaban los ingresos anuales en Dinamarca (328.000 coronas) y Austria (25.000 euros).

"Jens Hanning siger, at pengene ikke kommer tilbage, men afviser, at der er tale om tyveri.

- Nej, det er ikke tyveri. Det er kontraktbrud, og kontraktbrud er en del af værket, siger han." https://t.co/olrlSezhkz — Carsten Fogh Nielsen (@Filoffen) September 25, 2021

No obstante, la nueva versión no ha sido igual, pues el danés ha decidido enviar los lienzos en blanco y quedarse los 74.000 euros. Y, para él, esa es la “obra de arte”: tal y como dice el cartel que acompañaba a los lienzos, quedarse con el dinero en efectivo.

Según medios de comunicación daneses, el artista se niega a devolverlo, por lo que el museo está considerando presentar una denuncia si no recibe el dinero antes de enero, fecha en la que concluye la exposición. “Jens no debería tener el dinero porque no es parte del acuerdo”, asegura Lasse Andersson, director del Museo Kunsten, al medio danés “P1 Morgen”.

“Quiero darle el derecho absoluto de que se ha creado una obra por derecho propio, pero ese no es el acuerdo que teníamos”, insiste Andersson. No obstante, Haaning insiste en que eso no ocurrirá, pues insiste en que ese es el pago de la obra que ha realizado.