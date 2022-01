Juan Carlos Rubio recomienda “Un hombre de cincuenta años”: “A los cincuenta años se descubre el gran secreto de la vida”

Juan Carlos Rubio es uno de los valores más sólidos de la dramaturgia actual, además de autor y director teatral, Rubio es actor y guionista de cine y televisión. Ahora dirige «Desmontando a Séneca» en el teatro Reina Victoria y es autor de «El perdón», que acaba de estrenarse en el Bellas Artes. Como lectura recomienda «Un hombre de cincuenta años». Trilogía teatral de Javier Gomá.

¿Cómo le llegó este texto?

Me lo regaló el autor. Es de lo último que he leído y me atrapó, me encantó leerme tres obras tan distintas y tan bien escritas.

¿Por qué lo ha elegido?

Primero porque es literatura dramática, un género que se lee poco, pero la gente que lo elige descubre un campo fascinante que reivindico porque el teatro también se lee. Estas piezas tienen temas recurrentes, como los 50 años de edad, que me interesan mucho. Para él, en ese momento se descubre «el gran secreto de la vida», que es haberse enfrentado a la muerte de los padres y eso te hace verla de otra manera. Como filósofo le encanta volcar sus ideas y conceptos en ensayos, pero el teatro para él es una manera perfecta de asomarse a temas que le preocupan de manera más activa sin explicarlos.

¿Qué piezas la componen?

«Inconsolable», que ya había visto en teatro; «Quiero cansarme contigo», sobre el cansancio de la vida y «Las lágrimas de Jerjes» sobre la melancolía, temas que me preocupan bastante como lector, como hombre de teatro y como persona.

Lo ve aprovechable profesionalmente.

Somos amigos y él me envió el texto de «Quiero cansarme contigo», que en teatro se llamará «El peligro de las buenas compañías» y en dos semanas comienzo a dirigir. Aborda el tema de la ejemplaridad, cómo a veces ser demasiado ejemplar puede traer problemas al que está al lado.

¿Hay diferencia entre ver y leer teatro?

El actor magnifica, traslada a otro lugar el aquí y el ahora, pero leyendo descubres cosas, te enfrentas a las palabras y al pensamiento del autor. Yu imaginación trabaja. Es interesante leer una obra y luego verla, o al revés, porque valoras ese proceso necesario para su puesta en escena.

Lo recomendaría a...

A todos, pero ya que Gomá incide en los 50 años como referencia fundamental en la vida, les recomendaría su lectura porque toca estos temas de forma magistral, divertida e inteligente y dejan un poso de reflexión.