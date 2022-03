Laurence Rees: «Los dictadores viejos como Putin son muy peligrosos, ya no tienen nada que perder»

Laurence Rees (Reino Unido, 1957) resopla al otro del teléfono. Historiador, productor y director creativo de la BBC, este experto en la Segunda Guerra Mundial que ha pasado el último cuarto de siglo entrevistando a testigos de aquella contienda se confiesa impresionado. Ni de lejos podía imaginar que estaríamos hablando de la invasión rusa de Ucrania en 2021. Él, igual que el resto, pensó que Vladimir Putin «no actuaría en contra de sus propios intereses económicos». Un gran error de cálculo: «Se nos olvida que las grandes decisiones humanas no se basan en la razón». Hoy sale a la venta su último libro en castellano, «Hitler y Stalin» (Crítica).

Mañana se cumple una semana desde la invasión. ¿Subestimó Putin la resistencia ucraniana?

Putin dice que es un gran estudioso de la IIGM, pero es uno pésimo. Si de verdad conociera la historia sabría que uno de los errores estratégicos de Stalin en Finlandia en 1939 fue el exceso de confianza. Estaba tan seguro de que iba a ser un paseo que ordenó un ataque por distintos frentes en lugar de volcar toda su maquinaria en uno solo. Y los finlandeses, que eran brillantes en la guerra de guerrillas, infligieron grandes derrotas al Ejército Rojo. Un ruso que luchó allí me contó que era como si el bosque les atacara; era imposible distinguir a los milicianos.

Putin ha hecho lo mismo.

Exacto. Ha atacado Ucrania desde distintos puntos y con dotaciones no muy grandes. Stalin aprendió de su derrota y acabó forzando a los finlandeses a negociar, pero perdió a más de 100.000 soldado. Veremos si Putin cambia de estrategia, es el único camino para él.

¿Cómo puede acabar esto?

Es increíble que esté bombardeando apartamentos, a mujeres y niños. Esto no acabará bien porque no puede permitirse perder esta guerra. Él se ve a sí mismo como Iván el Terrible o Stalin, como un hombre fuerte, poderoso, muy macho. Para nosotros es casi ridículo, pero es que Rusia tiene un legado histórico de ese tipo de liderazgo. Recuerdo haber filmado a personas que vivieron bajo el poder de Stalin decir que sí, que había hecho cosas malas, pero que fue un hombre fuerte.

La amenaza nuclear, además, siempre está ahí.

Estaría loco si fuera por ese camino porque significaría también la destrucción de Rusia. Sin embargo, hay que entender que, además de macho alfa, también es viejo. Y los viejos dictadores pueden ser muy, muy peligrosos, ya que no tienen nada que perder. Putin se quiere asegurar su lugar en la Historia. ¿Qué pasaría si se ve acorralado del todo, si cree que va a ser juzgado por crímenes contra la Humanidad? Siempre he pensado que la mayor de las suertes de la Humanidad fue que Hitler no poseyera armas nucleares. Si hubiera tenido un botón para haberse llevado al mundo por delante con él, lo habría apretado. La muerte les parece algo terriblemente injusto porque no pueden derrotarla, ni engañarla.

¿El modelo de Putin es Stalin?

Solo en parte. Además de querer convertirse en un ídolo, su principal objetivo es recuperar todo lo posible la fuerza de la URSS, cuya desaparición considera la peor desgracia del siglo XX. Por eso Ucrania es tan importante, sabe que si se mete en otros países bálticos tendría que enfrentarse a la OTAN, que es muy superior militarmente. Para él Occidente es un bloque débil y se ha debido de quedar en shock de la respuesta que ha recibido. Cosas que no ocurrieron cuando invadió Crimea.

En su libro presenta a Hitler y Stalin como grandes antagonistas, ¿en qué se parecen los tres?

La enorme diferencia es que ellos tenían grandes ideologías más allá de sí mismos. Tanto Hitler como Stalin pensaban que habían descubierto el secreto de la existencia. Hitler creía en el racismo y en la expansión masiva al este para crear un imperio que costaría la vida a decenas de millones de personas. Y Stalin creía en el marxismo-leninismo y en que la URSS permaneciera comunista.

¿Y Putin en qué cree?

Putin es directamente un gánster, un corrupto que solo quiere tener un yate más grande. No tiene ninguna visión más allá de mantenerse en el poder. Se parece más al clásico sátrapa, como Sadam o Gadafi. Es verdad que Stalin vivía mejor que el resto de rusos, pero su dacha a las afueras de Moscú no era nada lujosa. Tampoco sus estancias en el Kremlin; de hecho, se cuidaba de vestir de forma modesta. Subyacía la idea de que todos eran lo mismo, camaradas. Los tres tienen en común las constantes mentiras y la manera de culpar a sus oponentes de sus propios crímenes.

En el libro recuerda que las infancias de Hitler y Stalin tenían similitudes. Padres de clase baja, bebedores. La de Putin fue diferente.

Hay que tener mucho cuidado con esto porque millones de personas han sido criadas de la misma forma y no han acabado siendo asesinos. Hitler y Stalin fueron lo que fueron a causa de la Segunda Guerra Mundial, igual que Putin lo ha sido por la caída de la URSS.

En el siglo XX los años 1914 y 1939 transformaron el mundo. ¿Esta guerra va a ser el primer hito del XXI?

Sin duda. Solo tienes que ver lo que ha pasado este fin de semana en Alemania, que va a rearmarse y a invertir en su Ejército. Increíble. Su política exterior ha dado un giro radical, el mayor en 35 años. La invasión de Ucrania va a ser un antes y un después.

¿De dónde le viene al presidente ruso esa fijación por llamar nazi a todo el mundo?

El comodín de usar a Hitler como insulto es terriblemente común entre los que tienen pocos recursos. Es como decir que algo es muy malo; George W. Bush llamaba así a Sadam Husein. Pero creo que en el caso de Putin revela algo más. ¿Por qué llama drogadictos a los que combaten a favor de Ucrania? Siguiendo su costumbre de acusar a los demás de lo que él hace, quizá haya algo detrás. No tiene el mismo aspecto que antes de la pandemia, es como si tomara esteroides.

¿Existe la posibilidad de que los rusos abandonen a Putin?

Es muy, muy difícil deshacerse de un dictador. Lo primero, tienes que llegar hasta él. Puede ser la persona con más protección en el mundo ahora mismo. Además, ha tenido la habilidad de hacer rico a todo su entorno, de manera que si él cae, lo hacen todos. Es posible también que las sanciones unan más al pueblo ruso. Cuando veo las fotos de las detenciones de los manifestantes en Rusia, siempre me fijo en las caras de los policías. A ellos no les pagan más por eso. La clave puede ser cuando dejen de hacerlo. Y eso es algo que ningún dictador puede prever.

¿Ve a Putin capaz de avanzar más allá de Ucrania?

No, no. Sabe que eso significaría la guerra atómica. Pero tiene que salir de alguna manera del lío en que se ha metido. Y me temo que la única forma es la destrucción de Ucrania. Mientras usted y yo hablamos, ya está matando a mujeres y niños. No hay vuelta atrás, así que solo puede ir hacia adelante. Si llega el momento, Ucrania acabará rindiéndose. Él puede decir que no le ha quedado otro remedio, que había francotiradores por todos lados, que Kiev tiene la culpa...

La negociación ni la contempla.

Qué va. Yo ni siquiera hubiera acudido. Los rusos son capaces de todo, tienen un histórico de engañar y detener a opositores que acuden a negociar. ¡Y encima en Bielorrusia, madre mía!

¿Qué opina del presidente Zelenski?

Impresionante, es la valentía personificada. Ha logrado escapar de los escuadrones que envió Putin para liquidarle, no sé cómo lo hizo. Y no sé cómo va a salir vivo de esta. El ucraniano es un pueblo muy duro, no se van a rendir fácilmente. Si Putin conociera la historia, lo sabría. La batalla entre partisanos de ambos bandos a finales de la IIGM fue una de las más brutales que se conocen. No olvidemos que ya lucharon por su independencia.

Se antoja imposible que Putin logre controlar a este pueblo con un Gobierno títere.

Bueno, no olvidemos la Historia. Siempre hay gente capaz de hacer el trabajo sucio.

¿Por qué cree que Hitler tiene peor reputación que Stalin?

El Holocausto fue el peor crimen que conocemos porque hasta ese momento nadie había ideado un plan para eliminar a un pueblo entero de manera sistemática y mecanizada. Además, se trató de una nación culta en el corazón de Europa en pleno siglo XX. Stalin no hizo nada semejante en ese sentido; sus deportaciones masivas de gente inocente tenían otra motivación. Conceptualmente son diferentes. La visión racista e imperialista de Hitler iba mucho más allá de cualquier concepción de Stalin. El plan nazi de expansión al este habría matado a 20 o 30 millones de personas de hambre o enfermedad. Himmler decía que querían la tierra, no la gente que vivía allí. Si Hitler no se hubiera suicidado, el Holocausto habría sido el menor de sus crímenes.

¿El Holodomor (literalmente, “matar de hambre”) fue distinto?

Difiere porque no Stalin quería matar a los ucranianos por ser ucranianos, sino porque no aplicaban sus políticas de colectivización. Es responsable de crímenes horrorosos, por supuesto, quiero que se me entienda bien. No digo que las muertes por hambre fueran menos malas que las de las cámaras de gas.

Es muy interesante cuando distingue entre la gran paranoia de Stalin comparada con la de Hitler, que era casi nula.

Hitler necesitaba los mejores estrategas para la expansión al este, sabía que no podía elegir a sus militares según el grado de nazismo. Así que promocionó a sus colaboradores en base a su talento. Incluso aceptaba que le criticaran, no los fusilaba por eso. Los necesitaba. En cambio, Stalin ya estaba al frente del mayor país del mundo. Su preocupación era que llegara otro general, un Napoleón que se cargara su revolución y lo quitara de en medio. Hitler no tenía rivales, pero Stalin era el sucesor del original, que fue Lenin. La paranoia estaliniana era enorme. Y su problema fue que no podía mandar matar a todo el mundo.