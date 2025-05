El actor Théo Navarro-Mussy, vetado en el Festival de Cannes tras ser denunciado por violación

El Festival de Cannes ha tomado una decisión sin precedentes al vetar la participación del actor francés Théo Navarro-Mussy, de 34 años, que enfrenta acusaciones por violación y violencia física y moral, según según ha desvelado el semanario Télérama.

Navarro-Mussy es uno de los intérpretes de la película de Dominik Moll, "Dossier 137", e iba a ser una de las estrellas que este jueves 15 de mayo pisaría la alfombra roja de la Croisette con motivo del estreno del argometraje.

France Cannes 2025 Mission: Impossible – The Final Reckoning Departures Lewis Joly/Invision/AP Agencia AP

Fue el pasado 8 de mayo cuando la asociación de intérpretes ADA (Association des acteur.ices) informó al festival del proceso judicial que estaba abierto contra el intérprete. Ya en 2023, tres actrices lo denunciaron por violación y violencia física y moral. Aquella querella quedó archivada. El caso fue desestimado el mes pasado por falta de pruebas, pero las denunciantes decidieron iniciar un proceso por la vía civil.

Según ha explicado Thierry Frémaux, el delegado general del Festival de Cannes y máximo responsable de la selección de películas del festival, a Télérama, "el procedimiento está aún en curso. Es por ese recurso y, por tanto, por la continuación de la instrucción, que la causa no está suspendida. Cuando la justicia dictamine definitivamente será otra cosa".

El actor Johnny Depp Jim Watson Agencia AP

La decisión llega después de que el Festival de Cannes haya recibido numerosas críticas por no haber adoptado nunca una postura firme contra los acusados de abusos a pesar de la presión que el movimiento Me Too está ejerciendo en el cine francés en los últimos años, exigiendo mayor responsabilidad a las instituciones culturales. Un ejemplo de la nula reacción por parte de los responsables de Cannes ante casos polémicos de este tipo, fue el que tuvo lugar en 2023, año que supuso el regreso al cine de Johnny Depp por su papel en Jeanne du Barry, dirigida por Maïwenn, que inauguró aquella edición.