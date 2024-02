Afrofuturismo contra la crisis del videojuego

Anda revuelta la escena «gamer» estos días. Phil Spencer, máximo responsable de Microsoft Gaming y, por lo tanto, una de las tres cabezas que gobierna el mundo del videojuego (junto a Sony y Nintendo) se vio forzado a tuitear esta semana que «os estamos escuchando», saliendo al paso de los rumores que sitúan a su compañía lanzando los juegos «Hi-Fi Rush» y «Sea of Thieves» en todas las plataformas posibles. Lo que en otro contexto sería motivo de celebración, bien se puede convertir en un antes y un después en la historia del medio, acabando de facto con la exclusividad de dos de sus títulos más aplaudidos y poniendo los mimbres para que el sistema de clientelismo que ha gobernado al sector durante los últimos treinta años cambie para siempre.

En ese contexto, uno que también habla de despidos masivos en Los Angeles y una tarta repartida entre cada vez menos jugadores, ve la luz «Tales of Kenzera: ZAU», el nuevo proyecto con el que Surgent Studios debuta en el sector y en la que propone una especie de viaje en el tiempo en dos direcciones: al pasado, recuperando el género «metroidvania» de idas y vueltas como ya hemos visto en el reciente «Prince of Persia: la corona perdida»; y al futuro, valiéndose de la estética afrofuturista al más puro estilo «Black Panther» para contar una emotiva y valiente historia sobre el duelo.

"Tales of Kenzera: ZAU" debutará oficialmente en todas las plataformas el 23 de abril ELECTRONIC ARTS

Un general de Napoleón, un capataz del videojuego

Detrás del ambicioso proyecto está el actor y desarrollador Abubakar Salim, al que hace poco hemos visto como el General Dumas en el «Napoleón» de Ridley Scott y que aquí se pone bajo el paraguas de todo un gigante del sector como Electronic Arts (bajo el sello EA Originals) para tomar la alternativa: «Somos un estudio muy pequeño con gente muy ilusionada que simplemente quiere contar historias que no se hayan contado antes», explica a LA RAZÓN el creativo, atendiéndonos en el marco del mismo Steam Next Fest en el que ha debutado esta semana la demo de su videojuego con multitud de críticas positivas. Y sigue: «Encaramos el proyecto como si solo fuéramos a tener una oportunidad, la oportunidad de nuestras vidas. ¿Qué historia contarías? En mi caso, tenía que ser la del duelo por la reciente pérdida de mi padre. Si quería ser honesto, tenía que hacer algo que me mostrara vulnerable», apunta el también ganador del BAFTA y flamante fichaje de la nueva temporada de «La casa del dragón», de HBO.

Tras pasar un buen rato junto a la demo, que ha debutado en Steam junto a nuevas pruebas de títulos de Devolver Digital, Team Crucible u Odd Meter, lo primero que llama la atención de «Tales of Kenzera: ZAU» es su versatilidad y verticalidad. El juego de Salim, comedido en lo gráfico pese a lo revolucionario de su diseño de arte (su creador ha explicado que aspiraban a llegar a todos los jugadores posibles), mira de cerca a clásicos modernos como "Hollow Knight", sin tampoco caer en la imitación, pero busca su propia identidad a través del combate. Las dos habilidades del protagonista, basadas en el sol y la luna, permiten atacar de cerca y de lejos, adecuándose (también en el árbol de habilidades) a lo que mejor se adapte al jugador. Además, el sistema de rompecabezas que hemos podido experimentar no regala excesivas pistas, convirtiendo los retos triviales en pequeñas coreografías que, a buen seguro, harán las delicias de los jugadores más aguerridos que apuesten por la dificultad más alta. Siendo solo un primer contacto, se intuye que el videojuego de Surgent adapta los manierismos cinematográficos de la mejor manera posible, anticipándose a las expectativas de los jugadores y regalándonos una experiencia fantástica que no deja de sorprender ni de reutilizar mecánicas.

Centrado en la mitología bantu, que se extiende por el centro y oeste del continente africano, «Tales of Kenzera: ZAU» nos cuenta la historia de un joven bendecido con los poderes del sol y la luna tras solicitar audiencia con Kalunga, el Dios de la muerte. «Siempre he querido contar historias originales, pero si tuviera que definir la experiencia, lo haría en una sola palabra, horripilante», bromea Salim antes de ahondar en su transición desde el doblaje a la interpretación y de ahí al desarrollo de videojuegos: «Los juegos son un vehículo, quizá el mejor, para contar historias. Te permiten llegar a un nivel de inmersión con el que no puede competir ningún otro medio», completa consciente del futuro de un medio que está más caliente que nunca y promete dominar la actualidad. «Tales of Kenzera: ZAU» se podrá jugar ya completo el 23 de abril por 17,99 euros (si se reserva en el marco del festival).