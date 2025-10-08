Amaia iniciará gira en el Navarra Arena el próximo 3 de enero de 2026

Amaia recalará el próximo 3 de enero de 2026 en el Navarra Arena, en Pamplona, dentro de la segunda parte de la gira de presentación de su último álbum, 'Si abro los ojos no es real'. En un comunicado, la oficina de representación de la cantante y compositora, Last Tour ha explicado que, "tras un verano cargado de actuaciones en festivales, Amaia anuncia ahora la primera gira de 'arenas' de su carrera".

La intérprete llevará su show de gran formato a las principales 'arenas' del país, en un tour que iniciará en Pamplona el 3 de enero y que concluirá en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 20 de diciembre. Además, actuará en A Coruña (31 de enero, Coliseum), Sevilla (6 de febrero, Cartuja Center), Bilbao (3 de mayo, Bizkaia Arena - BEC!) y Valencia (31 de mayo, Roig Arena) durante 2026. La preventa tendrá lugar el próximo 14 de octubre a partir de las 12:00 horas y la venta general se abrirá el 15 de octubre a las 13:00 horas en la web de la propia artista Amaia www.amaiaromeroarbizu.com.