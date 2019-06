“Antes de la quema”: la comedia sobre el carnaval de Cádiz que los críticos pidieron subtitular “al español”

Aunque es malagueño ha conseguido clavar el acento y la idiosincrasia del gaditano en «Antes de la quema», una comedia de Fernando Colomo que llega con la etiqueta insólita de «narco-chirigota». El Carnaval es el contexto de esta aventura entre narcos y comparsas que, además de risas, nos acerca al modo de ser de un pueblo único.

–En «Señor, dame paciencia» se iba a Sanlúcar de Barrameda y ahora, con «Antes de la quema», a Cádiz capital. ¿Le van a hacer Hijo Adoptivo?

–Ojalá, me encantaría, sería todo un honor. Adoro esa tierra, es fantástica y está llena de magia.

–¿El cine le está ayudando a conocerla más en profundidad o ya era asiduo a Cádiz?

–La conocía un poco, de viajar, ya que me pilla cerca como malagueño. Tanto el interior como la costa tiene lugares fantásticos.

–Y tiene muchos gaditanos. ¿Qué decimos de ellos?

–Son unas personas con una forma especial de entender la vida y que está llena de nobleza. No están reñidas las ganas de pasarlo bien y sacarle punta a los problemas con el hecho de afrontarlos con una sonrisa. Muchos creen que no son serios, pero no es así. Esta película refleja esa nobleza y buen hacer del gaditano. Cádiz es especial, hasta allí va bajando todo, es la punta por donde se escribe España. Por eso tiene ese arte y esa magia.

–¿Qué le han dicho en Cádiz?

–Hemos intentado acercarnos al máximo a los gaditanos, lo hemos hecho desde el cariño y respeto a esta tierra y a la fiesta del Carnaval. Me preocupaba más que la cáscara (el acento, que hay que haberlo mamado para hacerlo perfecto y las chirigotas que es algo que llevas desde pequeño) reflejar esa idiosincrasia del gaditano de la que hablamos.

–¿Pero le han dado el visto bueno al acento?

–Sí, me han dicho «anda tira pa' dentro». El prestreno lo hemos hecho en Cádiz, como no podía ser de otra manera, para agradecer a la ciudad lo que nos ha dado a nivel logístico y artístico. La gente lo ha acogido con mucho cariño y los comentarios eran que la película iba a gustar, que iba a ser un «bastinazo»...

–En el Festival de Málaga, algún periodista pidió medio en serio medio en broma subtítulos «del gaditano al español»...

–Hemos intentado reflejar la realidad. El cine de Fernando tiene esa cercanía a la vida, a lo natural y a lo fresco. Así que teníamos que hablar lo más gaditano posible intentando que se entendiera. La gente ha alabado mucho, por ejemplo, el gallego de «Fariña».

–Además esa forma de expresarse es indisociable de la personalidad del gaditano.

–Exacto. Esa forma de expresarse, la rapidez con la que bromean, sus comparaciones... Todo eso tenía que estar a la fuerza... Una película argentina o colombiana no tiene sentido tampoco escucharla con acento neutro.

–¿Cómo ha sido rodar dentro del Carnaval?

–Es toda una experiencia. Fuimos tres día a grabar recursos durante las propias fiestas, con un equipo muy reducido. La gente me veía y me saludaban. «Tómate algo», me decían. Y yo: «No puedo, estoy rodando una película». Y como la cámara estaba lejos, no me creían.

–En la propia cinta tienen cameos algunas glorias del Carnaval como Selu.

–Yo ya era un poco aficionado al carnaval yo ya era aficionado al carnaval, pero ellos me han ayudado mucho. Me he visto todas las entrevistas del Libi, las chirigotas del Selu, que ya conocía de «Los borrachos», las antologías del Vera. En su agrupación me han acogido como uno más. Me dicen que el año que viene tengo que salir con ellos. Siento un gran amor y respeto por el Carnaval.

–Colomo parece un tipo relajado, incluso bohemio, con un punto de gaditano. ¿Cómo es trabajar con él?

–Pues exactamente así. Es como su cine: fresco, natural. Obviamente se preocupaba al dirigirnos porque todo surgiera fluido, la comedia y el drama. Ha sido una experiencia profesional pero también vital conocerle. Es un ejemplo a seguir de cómo tomarse la vida.

–Pero aunque el humor sea el tono, la cinta no elude el contexto de droga y paro de esta provincia, de la más pobre de España.

–Es como el tema del acento. Es una cuestión de reflejar la realidad. El paro y las drogas son asuntos que hay que trabajar para eliminarlos, aquí las reflejamos, pero no me gustaría que se quedaran con que esta es otra película de esas que hablan del paro, las drogas y el narcotráfico en Cádiz.