Confiesa el responsable del robo de casi medio millón de euros en obras de arte del estudio de Damien Hirst

Liam Middleton-Gomm, de 36 años, ha admitido su culpabilidad ante el Tribunal de la Corona de Kingston por dos cargos de allanamiento de morada en el estudio de Damien Hirst.

El individuo irrumpió en el edificio Thames Wharf, situado en el muelle del río Támesis al oeste de Londres, el pasado 30 de junio. Durante el robo, sustrajeron una importante cantidad de obras originales y objetos de valor del reconocido artista británico.

El coautor del hecho fue su propio padre, Leslie Gomm, de 62 años, quien ya ha admitido su responsabilidad en el manejo de los bienes robados. Ambos comparecieron ante el juez mediante videollamada desde la prisión de Wandsworth, donde actualmente permanecen detenidos a la espera de la sentencia definitiva.

Valoración contradictoria de las obras sustraídas

Entre los elementos sustraídos se encontraban camisetas únicas, chaquetas especialmente adaptadas y jeans diseñados por el propio Hirst, junto con un conjunto de altavoces de tecnología avanzada. Sin embargo, se ha producido una significativa discrepancia en la valoración de lo robado, ya que mientras la acusación habló inicialmente de un botín de 460.000 euros, el valor total de la propiedad ha sido ahora establecido en apenas 6.000 euros.

Durante la vista, el fiscal Suleman Hussain describió la escena del crimen, señalando que las instalaciones, que son un taller y no una vivienda, aparecieron con objetos esparcidos por todo el suelo. La puerta de salida estaba abierta y la ventana cercana a la puerta contra incendios aparecía completamente destrozada, lo que según las investigaciones habría sido el punto de acceso forzado utilizado por el ladrón.

En declaraciones sorprendentes durante su comparecencia, Liam Middleton-Gomm manifestó ante el tribunal su deseo de acelerar el proceso, afirmando "Me declaro culpable, solo quiero terminar con esto, solo quiero admitirlo y que se me sentencie".