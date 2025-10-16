¿Cuánto cuesta el cuadro robado de Picasso en Granada?

El misterio rodea la desaparición de 'Naturaleza muerta con guitarra', una pequeña obra de Pablo Picasso valorada en 600.000 euros. El cuadro debía formar parte de la exposición Bodegón, pero nunca llegó a colgarse. Su rastro se perdió durante el traslado desde Madrid hasta Granada a comienzos de octubre, un trayecto que, en teoría, estuvo bajo vigilancia continua.

La obra viajaba junto a otras 56 piezas dentro de un envío gestionado por una empresa especializada en transporte de arte. Según el protocolo, las piezas fueron descargadas al llegar al Centro Cultural CajaGranada el viernes 3 de octubre a las 10 de la mañana, bajo la supervisión del responsable de exposiciones. Todo el proceso quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Sin embargo, una revisión exhaustiva pieza por pieza no se realizó en ese momento. La organización explicó que el sistema de embalaje no estaba numerado individualmente, lo que impidió una comprobación inmediata. El inventario definitivo se llevó a cabo el lunes siguiente, cuando el equipo de la fundación descubrió que la pintura de Picasso no se encontraba entre las entregas.

La parada que levanta sospechas

Mientras la Policía Nacional analiza cada etapa del trayecto, una circunstancia llama especialmente la atención: una parada nocturna en el municipio granadino de Deifontes, no prevista en el itinerario. Los dos transportistas responsables del envío aseguraron haber permanecido dentro del vehículo durante toda la noche, relevándose para dormir y evitando en todo momento dejar el furgón desatendido. La empresa, por su parte, respalda esta versión y descarta cualquier negligencia.

Aun así, la incómoda coincidencia entre esa pausa inesperada y la desaparición del cuadro mantiene abiertas todas las hipótesis, desde un error logístico hasta un posible robo planificado.

CajaGranada Fundación denunció oficialmente la desaparición e informó de que ha puesto todos sus recursos a disposición de las autoridades. La institución insiste en que, durante el fin de semana anterior al descubrimiento del extravío, las obras estuvieron bajo vigilancia constante.