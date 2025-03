La obra de Mir Belenguer, el Baroja autodidacta de la pintura

Con Sandra Mir hemos recordado su figura, un niño de posguerra criado en un barrio humilde cuya destreza con los pinceles y su amor por el lienzo merecen esta exposición en su honor que su organizadora ha vivido con mucha emoción. Asegura que “ha sido un honor y un reto enorme”, aunque reconoce que también “muy emotivo, muy duro. He llorado bastante, porque mis dos padres fallecieron; mi madre en 2019 y mi padre en 2023. Quería, que siga viva. Tenemos mucha intención de que sea una exposición itinerante. Tenemos que intentar que vaya a muchas ciudades, que se mueva y perpetuar el legado de mis padres”.

Los inicios de Francisco Mir Belenguer no fueron fáciles. A los 8 años tuvo que dejar la escuela para ayudar a su padre, pintor de brocha gorda.y experimentado. La vida y las circunstancias no le permitieron estudiar y solo pudo acudir unos años a la Escuela de Artes y Oficios de Burjassot, en Valencia , que tuvo que abandonar por las vicisitudes económicas que padecía su familia. Sin embargo, Mir Belenguer, curioso nato, no cejó en su empeño de absorber la cultura y de aprender por su cuenta.