Restauran el cuadro de Colón dañado por activistas en tiempo récord

La Armada española ha anunciado que ya ha sido restaurado el cuadro "Primer homenaje a Cristobal Colón", que fue atacado el pasado domingo con pintura roja por dos activistas del movimiento Futuro Vegetal en protesta por la celebración de la Fiesta Nacional, tras lo que han sido detenidas por la Policía Nacional.

En su cuenta en X, la Armada ha comunicado que, a pesar de lo ocurrido, "el cuadro vuelve a lucir restaurado" y ha destacado que desde el Museo Naval y desde la Armada, "siempre mostraremos con orgullo quiénes somos y nuestro legado".

"En el #DíadelaHispanidad reafirmamos nuestro compromiso con la cultura, la historia y los valores que nos unen", concluye la Armada en su post, que enlaza con otro del Museo Naval en el que aparece una foto en la que se aprecia a los expertos realizando a los trabajos de limpieza de la obra dañada.

"Nuestro gran equipo de profesionales está trabajando en el #DiaDeLaFiestaNacional, en la reparación del cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón', de José Garnelo. El Museo Naval continuará exhibiendo con orgullo las páginas de la historia de España escritas desde la mar", reza el mensaje en X del Museo Naval.

La pintura roja lanzada por las dos activistas del movimiento de desobediencia civil no violenta Futuro Vegetal ha dañado la mitad izquierda del cuadro, que se encuentra a la entrada del Naval.

Las dos activistas fueron "retenidas por un funcionario" del museo hasta la llegada, pocos minutos después, de varios agentes de la Policía Nacional que procedieron a interrogarlas.

Fuentes policiales informaron de que las dos mujeres han sido detenidas acusadas de un delito contra el Patrimonio y han sido trasladadas a dependencias policiales para tomarles declaración y ser puestas a disposición judicial. Las personas presentes en las instalaciones han sido desalojadas por los funcionarios.

Según un comunicado del colectivo climático, las activistas portaban una pancarta con el lema "12 de octubre, nada que celebrar. Justicia ecosocial".