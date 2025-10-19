De la tiara de María Amalia al broche de Eugenia: estas son las joyas robadas del Louvre

El espectacular robo ocurrido el pasado domingo en el Museo del Louvre ha conmocionado a Francia y al mundo del arte. En apenas siete minutos, una banda organizada logró acceder a la Galería Apolo, forzando una ventana con ayuda de un montacargas y motocicletas, y se llevó ocho joyas históricas que formaban parte del patrimonio de la realeza francesa.

Entre las piezas sustraídas se encuentran la tiara de la reina María Amalia, con incrustaciones de diamantes y esmeraldas, y el broche de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, conocido por su diseño floral en oro y piedras preciosas.

También desaparecieron dos collares de la emperatriz Josefina, un par de pulseras de rubíes y brillantes diseñadas para la duquesa de Angulema, la corona personal de Luis XV, un collar de esmeraldas de Marie-Louise, y una diadema imperial con diamantes y zafiros atribuida a la familia Bonaparte.

Una novena pieza, la corona de la emperatriz Eugenia, fue abandonada por los ladrones durante la huida y recuperada por las autoridades, aunque se encuentra dañada. El Ministerio de Cultura francés ha calificado el robo como una pérdida de “valor patrimonial inestimable” y ha cerrado el museo durante 24 horas para preservar pruebas.