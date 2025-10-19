Sección patrocinada por
Louvre
De la tiara de María Amalia al broche de Eugenia: estas son las joyas robadas del Louvre
El espectacular robo en la Galería Apolo dejó al descubierto la pérdida de piezas históricas de incalculable valor patrimonial. Ocho joyas fueron sustraídas en apenas siete minutos
El espectacular robo ocurrido el pasado domingo en el Museo del Louvre ha conmocionado a Francia y al mundo del arte. En apenas siete minutos, una banda organizada logró acceder a la Galería Apolo, forzando una ventana con ayuda de un montacargas y motocicletas, y se llevó ocho joyas históricas que formaban parte del patrimonio de la realeza francesa.
Entre las piezas sustraídas se encuentran la tiara de la reina María Amalia, con incrustaciones de diamantes y esmeraldas, y el broche de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, conocido por su diseño floral en oro y piedras preciosas.
También desaparecieron dos collares de la emperatriz Josefina, un par de pulseras de rubíes y brillantes diseñadas para la duquesa de Angulema, la corona personal de Luis XV, un collar de esmeraldas de Marie-Louise, y una diadema imperial con diamantes y zafiros atribuida a la familia Bonaparte.
Una novena pieza, la corona de la emperatriz Eugenia, fue abandonada por los ladrones durante la huida y recuperada por las autoridades, aunque se encuentra dañada. El Ministerio de Cultura francés ha calificado el robo como una pérdida de “valor patrimonial inestimable” y ha cerrado el museo durante 24 horas para preservar pruebas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar