Ai Weiwei: "La censura en Occidente es igual que en la China de Mao"

Lo ha vivido en sus propios huesos. Ai Weiwei ha sido cancelado no por una de sus obras artísticas, sino por un tuit que publicó el pasado noviembre sobre la guerra de Hamás e Israel. Inmediatamente borró dicho mensaje, y protestó diciendo que "me han cancelado", aludiendo a que alguna galería llegó a cancelar muestras con sus obras. Opinaba entonces el creador que "se pueden expresar todas las opiniones, incluso cuando no son correctas. Si la libertad de expresión se limitase a un solo tipo de opinión, se convertiría en una prisión de expresión". Ahora, vuelve a hablar sobre esta forma de nueva censura, de cancelación que se estila en Occidente, principalmente promovida por las redes sociales, y desde su experiencia ha realizado una comparación que no ha pasado desapercibida. Para el artista y activista chino, "la censura en Occidente es exactamente igual que en la China de Mao", a veces "incluso peor de lo que enfrenté cuando era niño", ha matizado en una entrevista televisiva en Sky News.

El creador denuncia que "hoy veo a tanta gente que, al dar sus opiniones básicas, los despiden, los censuran. Eso se ha vuelto muy común", así como opina que "la sociedad se ha vuelto tan tímida que evita cualquier tipo de cuestionamiento o discusión". A modo de ejemplo, citó el caso de dos profesores de la Universidad de Nueva York, quienes fueron despedidos al realizar, al igual que Weiwei, comentarios relacionados con el conflicto en Gaza: "Se está tratando de destruir a cualquiera que tenga actitudes diferentes, ni siquiera una opinión clara", continúa el creador, "creo que es una lástima que esté sucediendo en tantas universidades, medios de comunicación u otros lugares".

Fue la galería londinense Lisson Gallery quien decidió en noviembre demorar la muestra dedicada a las obras de Ai Weiwei. La pospusieron comunicando que no era el momento "adecuado para exponerla, porque no hay lugar para un debate que pueda calificarse de antisemita o islamófobo en un momento en que todos los esfuerzos deberían centrarse en poner fin al trágico sufrimiento en los territorios israelíes y palestinos". Ante esto, expresaba el creador a Sky News, y refiriéndose a los tiempos de Mao en China, que "crecí con esta censura política, y ahora me doy cuenta de que hoy están haciendo exactamente lo mismo en Occidente. Se intimida a la sociedad para que evite todas las preguntas y debates".