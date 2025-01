Asesinato, homosexualidad, robo: por qué estos escritores acabaron en la cárcel

España cuenta con una enjundiosa tradición en eso de encarcelar a los escritores y ponerlos a la sombra durante una buena temporada, como si fueran prendas sucias que hubiera que echar a remojo. Aquí, sin hacer votos, hemos mandado a la trena a lo más ínclito de nuestras letras sin apenas despeinarnos. Por la gayola han pasado desde el pobre Cervantes , que, no contento con estar en una, pasó por varias, y gentes de tono tan diferente como Quevedo, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz o Miguel Hernández , que no vivió para contarlo: la trena fue su sepultura. Y eso dejando a un lado a los que señalamos el camino del exilio, como Machado , Unamuno y otros tantos.

Seguro que algunos disculparán semejante actitud y sostendrán con encono, y en nuestra defensa, que en el fondo solo era una solícita manera de proporcionar a estos profesionales. Un espacio donde el aburrimiento les hiciera concentrarse en sus imaginaciones y la búsqueda de manutención no supusiera una pérdida de tiempo como sucede en la vida común. Puede ser. De hecho, no somos los únicos que nos hemos aferrado a esa idea y que han enviado a esa particular tribu que son los literatos a la penitenciaría. Claro está que dentro de esa tupida selva que son los literatos los hay de toda condición y pelaje. Existen tipos vehementes, como Norman Mailer , que, el 19 de noviembre de 1960,. Un acto de campaña sin precedentes aunque, por lo visto, no salió elegido.