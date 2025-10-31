Una cantante creada con inteligencia artificial logra el número 1 en la lista R&B de Billboard

La inteligencia artificial ha alcanzado un nuevo hito dentro de la industria musical. Xania Monet, una artista desarrollada a partir de herramientas de IA y creada por la poeta estadounidense Telisha Jones, ha conseguido el número 1 en la lista Adult R&B Airplay de Billboard con su tema How Was I Supposed to Know?

Según la publicación, se trata del primer caso documentado de una artista basada en inteligencia artificial que entra y lidera una lista de radio de Billboard. El nombre de la intérprete (pronunciado sha-NI-ah, en rima con Shania Twain) ha llamado la atención del público tanto por su origen digital como por el estilo de la canción, una balada R&B de tono melancólico y ritmo contemporáneo.

El tema comenzó a sonar en emisoras estadounidenses a finales de verano y fue ganando popularidad de manera constante, impulsado por la curiosidad del público y su presencia en plataformas de streaming. En el último recuento semanal de Billboard, How Was I Supposed to Know?, alcanzó el primer puesto tras varias semanas de ascenso.

La canción comparte espacio en la lista con artistas reconocidos como Usher, Victoria Monét y H.E.R., lo que refuerza el alcance del fenómeno. El equipo de Billboard Chart Beat señala que el logro “marca un precedente dentro de la medición de audiencia y aceptación de proyectos no humanos en el circuito comercial de radio”.

Aunque no se han revelado detalles técnicos del proceso de creación, Billboard confirma que Telisha Jones es la responsable de concebir y supervisar el proyecto artístico. En entrevistas previas, la autora ha descrito su interés por “explorar la voz femenina y la emoción humana desde una perspectiva tecnológica”. El avance de Xania Monet ha reavivado el debate en el sector musical sobre el papel de la inteligencia artificial en la composición, la interpretación y la autoría.

Mientras algunas asociaciones de músicos reclaman transparencia en la identificación de voces sintéticas, otras destacan que estos proyectos podrían abrir nuevas vías creativas y ampliar la diversidad de estilos en las listas comerciales. Actualmente, How Was I Supposed to Know?, continúa en rotación en decenas de emisoras de R&B adulto en Estados Unidos y mantiene posiciones estables en las principales plataformas de streaming.