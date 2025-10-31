Llegan las primeras opiniones sobre Neo, el "empleado del hogar automático" que cuesta 17.000 euros: "Es un poco torpe"

Las primeras impresiones sobre Neo, un robot humanoide diseñado para actuar como asistente doméstico, revelan un funcionamiento muy lejano a la perfección. Una prueba realizada por la periodista Joanna Stern de The Wall Street Journal describe al autómata como notablemente torpe y lento en la ejecución de sus labores. Aunque es capaz de realizar actividades como cargar la compra o tirar la basura, su falta de agilidad es evidente en tareas cotidianas.

Durante la demostración, el robot invirtió algo más de un minuto completo en el simple gesto de ir a buscar una botella de agua a la nevera, que se encontraba a apenas tres metros de distancia.

La manipulación de electrodomésticos resultó ser un desafío aún mayor, ya que a Neo le costó casi cinco minutos completar la tarea de poner el lavavajillas, con dificultades para abrirlo y un susto al cerrarlo.

Un ayudante de lujo con resultados modestos

La prueba continuó con el doblado de un jersey, una actividad en la que el robot obtuvo un resultado algo más satisfactorio, pero que no logra compensar sus limitaciones. A la vista de su rendimiento, está claro que la tecnología necesita importantes mejoras para convertirse en un asistente doméstico fiable. Su elevado precio, que supera los 17.000 euros, contrasta fuertemente con sus modestas capacidades actuales.

La empresa desarrolladora, 1x Technologies, ya mira hacia el futuro. Su creador y CEO, Bernt Bornich, promete que la nueva versión del robot, prevista para 2026, será capaz de realizar la mayoría de las tareas del hogar de forma autónoma. Esta próxima iteración seguirá funcionando con inteligencia artificial y algunas funciones se desarrollarán con supervisión remota, con la esperanza de superar las evidentes limitaciones de este primer modelo.